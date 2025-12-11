Luego de Maduro, Trump apunta contra el Petro: "Será el siguiente sino espabila"

“El presidente Gustavo Petro va a meterse en grandes problemas si no espabila”, declaró este miércoles el estadounidense Donald Trump, enfrentado al mandatario colombiano por sus críticas a la política de Washington en América Latina.

“Mejor que se espabile, o será el siguiente. Espero que esté escuchando”, añadió ante preguntas de la prensa.

Interrogado sobre si estaría dispuesto a llamarlo, como ya ha hecho con Nicolás Maduro, Trump replicó: “No he pensado mucho en ello”.

“Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos”, afirmó.

Trump retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un “líder del narcotráfico”.

El mandatario colombiano rechazó esas acciones y reivindicó que la política antidrogas de su Gobierno es la adecuada.

Trump puso así a Colombia en la mira de la operación Lanza del Sur que ordenó con el argumento de combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que disparó la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyeron más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes.

Trump advirtió sobre el regreso de María Corina a Venezuela

En tanto, Trump, declaró que “no estaría contento” si Venezuela detuviera a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que logró salir del país, aunque no a tiempo para recibir el galardón en Oslo.

“No me gustaría que fuera detenida, no estaría contento”, declaró el mandatario a preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

La opositora venezolana, que lleva más de un año en la clandestinidad, logró salir del país y tiene previsto dar una rueda de prensa en Oslo el jueves. Su hija, Ana Corina Sosa, recogió el premio este miércoles en su nombre.

La salida de la Nobel de la Paz fue particularmente difícil, un “viaje en una situación de extremo peligro”, aseguró el propio Instituto noruego que entrega el premio anualmente. La activista opositora anunció hasta ahora que quiere volver a su país.

“Fue muy amable. Dijo que yo debería haber recibido el premio Nobel” recordó Trump, en alusión a la primera reacción de Machado al enterarse del premio. La líder opositora agradeció al presidente republicano públicamente la presión que ejerce sobre Caracas.

Trump insistió esta semana en una entrevista con el sitio Politico que Maduro tiene “los días contados”, pero su gran despliegue militar en el Caribe por el momento solo llevó a la destrucción de lanchas presuntamente cargadas de droga, con al menos 87 muertos.

Además, Trump anunció hoy que Estados Unidos incautó un “gran” petrolero ante las costas de Venezuela.

TN