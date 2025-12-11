Allanamientos en Corrientes: la Policía secuestró cocaína y detuvo a dos jóvenes

La Policía de Corrientes realizó tres allanamientos vinculados a una investigación por robo. En el operativo, además, se secuestraron envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, celulares y otros elementos.

Los procedimientos se ejecutaron ayer, 10 de diciembre, en viviendas de los barrios San Gerónimo, Sol de Mayo y Universitario.

Los allanamientos tuvieron lugar en domicilios ubicados en Godoy Cruz al 1400, Mar del Plata al 500 y en la esquina de Olivos y Quinquela Martín. En esos puntos, la Policía también secuestró un televisor de 50 pulgadas, una balanza digital y un tubo de gas.

Detención

En el operativo fueron detenidos dos jóvenes de 24 y 29 años, quienes fueron señalados como presuntos involucrados en el hecho investigado.

Tanto los elementos secuestrados como los demorados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la Comisaría 16ª.