Se inauguró un “refugio artístico” a orillas de los esteros

Una iniciativa de “Km0. Polo Cultural de los Esteros”, una asociación civil que busca fomentar la cultura, el arte, la ciencia, el cuidado del ambiente, la difusión de la historia regional y los saberes ancestrales locales, incluyendo a la comunidad en sus distintas acciones y actividades.

El refugio artístico, está pensado como un espacio para la creación, desarrollo, la exhibición y la realización de obras y contenidos artísticos, así como de bienes y eventos culturales en armonía con el ambiente. En este sentido, quedó instalada una muestra colectiva de grupos y artistas de Caá Catí que se denomina “Caá Catí, refugio de artistas” e incluye obras que tienen que ver con la música, el cine, la poesía, la pintura, la escultura.

“Lo que estamos presentando en sociedad hoy es un refugio artístico, una galería de arte en el medio del monte, a orillas del estero. Un espacio que busca albergar, abrigar y cobijar la naturaleza, la cultura, el arte y que tiene como protagonista a la comunidad de Caá Catí” remarcaron desde el km0.

Se suma la apertura de un circuito guiado (de 2hs de duración) para conocer el refugio y la muestra en particular y los demás espacios con los que cuenta el “km0” en general (senderos, muelle, espacios al aire libre, etc). El recorrido será acompañado por guías profesionales que compartirán sus saberes y conocimientos. Los mismos serán los fines de semana y feriados con inscripción previa, con cupos limitados y precios accesibles. También se prevé la realización de eventos y actividades ambientales, culturales y artísticas especiales.

A orilla del estero Santa Lucia y rodeado de monte nativo, este refugio (único en su especie) funciona dentro de la primera reserva natural y cultural de Caá Catí. Destaca la naturaleza y la cultura como valores esenciales a los que se les suma el arte como rasgo diferenciador y valor agregado.

La inauguración estuvo acompañada por personas, grupos, espacio que vienen trabajando el arte y la cultura en Caá Catí, además de guías profesionales de turismo, autoridades municipales, policiales y de otras instituciones; así como también personas de la comunidad que se acercaron a compartir el evento.