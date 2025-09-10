El Centro Cultural "La Estación" se consolida como espacio de encuentro vecinal

El Centro Cultural La Estación, ubicado en el barrio Ongay de la ciudad de Corrientes, continúa fortaleciendo su rol como espacio de encuentro, participación y expresión colectiva.

Bajo la órbita del Instituto de Cultura y en colaboración con el Conice, a través del programa "Cultura y Ciudadanía Activa", este espacio comunitario ofrece una variada agenda de actividades culturales, educativas y recreativas dirigidas a vecinos de todas las edades.

Uno de los aspectos más destacados del centro es su carácter inclusivo e intergeneracional. Las propuestas buscan integrar a niños, jóvenes y adultos en talleres de costura, música, espacios de escucha y eventos que estimulan la creatividad y el vínculo comunitario.

El grupo de mujeres del barrio es uno de los más activos. Se reúnen semanalmente para coser y realizar manualidades con goma eva, creando flores y objetos decorativos. Este taller se ha convertido en un espacio de contención, arte y apoyo mutuo, reflejo del compromiso colectivo.

Además, el Centro Cultural alberga a la Biblioteca Popular Norberto Lischinsky, un lugar dedicado a la lectura y préstamo de libros para todas las edades, donde también se realizan actividades de animación a la lectura.

Complementando la propuesta cultural, desde sus instalaciones transmite la radio comunitaria 96.9 FM, que amplifica las voces locales y fortalece la identidad barrial.

En el predio del ex ferrocarril, donde funciona el centro, se proyecta también la construcción de una cancha comunitaria destinada a actividades deportivas y recreativas, con el objetivo de fomentar la vida saludable y la integración a través del deporte.

Quienes deseen acercarse pueden hacerlo en la sede de calle Ex Vía y Berazategui, detrás de la terminal de colectivos, de lunes a viernes en horario matutino y en algunas tardes.

También se puede acceder a más información a través de las redes sociales "Leer Nos Hace Libres" y "Biblioteca Norberto Lischinsky" en Facebook, o comunicarse al 3794061300.