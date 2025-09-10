Cómo prevenir la gripe y otras enfermedades respiratorias en Corrientes

Corrientes pasa por una temporada de variaciones constates de temperatura, por tal motivo el Ministerio de Salud Pública de Corrientes recomendó a la población reforzar los cuidados para prevenir enfermedades respiratorias como gripe, bronquiolitis, bronquitis, neumonía y Covid-19.

Vacunación al día

Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de tener completo el Calendario Nacional de Vacunación. En el caso de la gripe:

Niños de entre 6 y 24 meses deben recibir dos dosis si se vacunan por primera vez (separadas por 4 semanas).

de entre deben recibir si se vacunan por primera vez (separadas por 4 semanas). Quienes ya cuentan con las dos dosis anteriores , deben aplicarse la dosis anual .

, deben aplicarse la . También está indicada una aplicación anual para personal de salud, personas mayores de 65 años, gestantes, puérperas hasta 10 días posteriores al parto (si no se vacunaron durante el embarazo) y personas con factores de riesgo.

Hábitos saludables

La directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, recomendó mantener una alimentación variada con frutas y verduras de estación y continuar con la actividad física habitual, lo que ayuda a fortalecer las defensas.

Consejos de prevención

Además de la vacunación, Salud Pública aconseja:

Higiene: lavarse las manos con agua y jabón al regresar a casa, antes de comer y después de ir al baño.

lavarse las manos con agua y jabón al regresar a casa, antes de comer y después de ir al baño. Ambientes ventilados: abrir ventanas diariamente, incluso con bajas temperaturas.

abrir ventanas diariamente, incluso con bajas temperaturas. Cuidado de bebés: usar barbijo al atenderlos, alimentarlos o tenerlos en brazos.

usar barbijo al atenderlos, alimentarlos o tenerlos en brazos. Seguridad en el hogar: no usar hornallas u hornos para calefaccionar; encender y apagar braseros o estufas a leña fuera de la vivienda; evitar arrojar plásticos o gomas al fuego; mantener ambientes libres de humo.

Ante síntomas

Se desaconseja la automedicación. En caso de fiebre o malestar respiratorio, se debe permanecer en el hogar y evitar el contacto con otras personas hasta mejorar y que pasen al menos 24 horas sin fiebre. Si los síntomas se agravan o persisten, se debe acudir a un centro de salud.