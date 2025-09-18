La Mona Jiménez en Corrientes: a un mes de un show histórico

El Mandamás llega a la capital correntina con un concierto imperdible que promete ser una verdadera fiesta popular. El próximo 11 de octubre a las 21 horas, La Mona Jiménez se presentará en el Anfiteatro Tránsito Cocomarola, uno de los escenarios más emblemáticos del Litoral. Las entradas se pueden adquirir a través de linke-arte.com

Con más de 10 mil shows realizados, más de 100 discos editados y una trayectoria que lo consagra como uno de los artistas más federales de la Argentina, La Mona continúa escribiendo la historia grande de la música nacional. Dueño de un carisma inigualable, ha sabido conquistar a generaciones enteras y transformar cada presentación en un ritual único.

El concierto en Corrientes marcará un nuevo capítulo en su vínculo con el público litoraleño, que lo espera para bailar y cantar al ritmo de los clásicos más entrañables del cuarteto cordobés.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de linke-arte.com, con gran expectativa de un lleno total. El 11 de octubre, el Anfiteatro Cocomarola se prepara para vivir una noche histórica: la magia de La Mona Jiménez, en el corazón de Corrientes.

+info:

@chf_producciones

Entradas:

https://linke-arte.com/arg/es/la-mona-jimenez-corrientes