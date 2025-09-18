Presentación de candidatos

El frente Fuerza Patria realizará este viernes el acto de lanzamiento de su lista de candidatos a diputados nacionales, que encabeza el intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad.

Este viernes a partir de las 20 en la casa del Partido Justicialista, ubicada en calle Salta 663 de Corrientes, el frente Fuerza Patria lanzará su propuesta legislativa para las elecciones nacionales del 26 de octubre próximo.

El acto contará con la participación de los principales referentes de los partidos que integran el espacio y que en esta oportunidad reúne a un grupo de fuerzas junto al peronismo, como el Frente Renovador y el Renovador Federal, el Partido de la Victoria, Kolina, la Democracia Cristiana, el partido del trabajo y el Pueblo, y Nuevo Encuentro.

La lista de candidatos a diputados nacionales por Corrientes encabezada por Hadad cuenta también con Gisela Lezcano y Marcelo Ríos, así como con Silvana Cabrera, Daniel Ayala y Dora Espínola.

Vale señalar, Rulo Hadad visitará Santa Lucía este jueves por la mañana y Goya durante la tarde. Asimismo el viernes estará en San Isidro y por la tarde en la capital. En tanto que el sábado el candidato en primer término de Fuerza Patria participará del congreso provincial del Frente Renovador en la ciudad de Mercedes.