Germán Gómez disputará los octavos de final del Mundial

Argentina dio una de las grandes sorpresas del Campeonato Mundial de Voleibol Masculino FIVB 2025 en Filipinas, venció y eliminó a Francia, vigente bicampeona olímpica consecutiva para avanzar a los octavos de final.

El correntino Germán Gómez vio acción y aportó 4 puntos para la gran victoria albiceleste que se quedó con el primer lugar del Grupo C.

Argentina superó a Francia tras cinco sets y se mantuvo invicta en la cima de la clasificación final. Luciano Vicentín fue el máximo anotador del equipo argentino con 22 puntos.

El primer set fue muy emotivo. Argentina arrancó el partido muy agresiva y metida y con buen volumen de juego llegó a despegarse 4 puntos, pero Francia encontró buenos momentos en bloqueo y contras para darle equilibrio al set. En un desenlace con posibilidades de cierre para ambos, Vicentín siguió sumando y Palonsky resultó figura para ganarlo 28-26.

El segundo parcial no dejó de ser un de set parejo. Vicentín, Palonsky y Loser continuaron respondiendo bien en ataque, pero Francia respondió con momentos de Clevenot para la paridad. En la definición, nuevamente los puntas argentinos se destacaron para que el conjunto que dirige Marcelo Méndez lo gane 25-23.

El tercer capítulo fue sumamente equilibrado nuevamente y de principio a fin. Otra vez, De Cecco varió las salidas del ataque argentino y Francia también respondió bien en el giro para un punto a punto hasta el 17-16. En un cierre impreciso de la Selección, Francia descontó por 25-21.

El correntino Gómez (22 años), que está disputando su primer mundial con el equipo mayor, y Zerba quedaron como titulares en el cuarto set y a pesar de un mejor inicio de la Selección, Francia rápidamente se acomodó mejor y mostró un mejor nivel en bloqueo y contra para despegarse 20-16. Los europeos manejaron la diferencia y estiraron la definición al tie break 25-20.

Después de un desarrollo muy parejo, un bloqueo de Kukartsev y contra de Loser alejaron a la selección Argentina 10-7 y, finalmente, Vicentín desató el festejo argentino en Filipinas 15-12.

Octavos de final

En el primer cruce eliminatorio, por los octavos, de final, Argentina se medirá con Italia. El partido se disputará el domingo 21 desde las 4.30.

Los otros cruces en esta instancia serán:

Túnez vs. República Checa.

Serbia vs. Irán.

Estados Unidos vs. Eslovenia.

Bulgaria vs. Portugal.

Polonia vs. Canadá.

Turquía vs. Países Bajos.

Bélgica vs. Finlandia.

