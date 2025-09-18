La Unne recibe el Congreso del Norte Grande sobre Derechos Humanos

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) se prepara para ser la sede del “Congreso del Norte Grande sobre Derechos Humanos”, un evento académico y social de gran envergadura que se llevará a cabo los días 19 y 20 de septiembre.

El encuentro, de carácter libre y gratuito, es organizado por la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la UNNE y el Área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse).

El congreso se realizará en la Facultad de Humanidades del Campus Resistencia, y contará con mesas de exposición de trabajos sobre: Educación y formación en Derechos Humanos, la Comunidad en la construcción y defensa de los DDHH, Comunicación y DDHH, y Ambiente y DDHH.

Mesas temáticas y ponencias de todo el país

El evento ha superado las expectativas, con la presentación de más de 50 ponencias de universidades de la región y de todo el país, que sesionarán el viernes 19 en cinco mesas simultáneas, bajo una modalidad híbrida que incluye a los más de 300 inscriptos.

La jornada de apertura, que comenzará a las 9:30 horas, contará con la conferencia inaugural del Dr. Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Además, habrá una conversación sobre el panorama regional de los DDHH con la participación de la Dra. Nora Maciel del Poder Judicial de Corrientes, y el Dr. Gastón Merino del Poder Judicial de Santiago del Estero.

Expertos y colaboración interinstitucional

A lo largo de las dos jornadas, se sumarán figuras destacadas como Victoria Kandel, Coordinadora de la Red Latinoamericana de Educación en Derechos Humanos; Clotilde de Paw; Verónica Cruz; y Claudia Bracchi.

El Congreso se presenta como un espacio fundamental para el intercambio de ideas entre docentes, no docentes, estudiantes e investigadores. Su organización conjunta entre la UNSE y la UNNE resalta la importancia de la colaboración interinstitucional para abordar de manera integral las problemáticas de la región. El cierre del evento estará a cargo de Norberto Liwski y Sebastián Barrionuevo Sapunar.