River visita a Atlético Tucumán con un equipo alternativo

River visitará este sábado a Atlético Tucumán, por la novena fecha del Torneo Clausura. El encuentro está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el estadio Monumental Presidente José Fierro y el árbitro designado fue Facundo Tello, quien será secundado desde el VAR por José Carreras.

River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, llega golpeado a este encuentro ya que viene de sufrir una derrota por 2-1 en condición de local ante Palmeiras de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Con la mente puesta en el partido de vuelta, Gallardo presentará en Tucumán un plantel con mayoría de suplentes, con el objetivo de que los jugadores que suelen ser titulares no sufran el desgaste.

Entre los convocados está el correntino Juan Cruz Meza. El volante oriundo de Caá Catí tiene 17 años y en el Clausura disputó varios encuentros como titular.

En lo que respecta al Torneo Clausura, River tuvo un inmejorable arranque y llega a esta fecha con 18 puntos y escolta a Deportivo Riestra (19) que en la jornada de este viernes venció a Gimnasia de La Plata 1 a 0 para quedar como líder del grupo B.

Los otros partidos del sábado son Barrancas Central - Sarmiento (14.30), Unión - Independiente Rivadavia (16.45) y Tigre - Aldosivi (19.00).