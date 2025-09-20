¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 20 de septiembre

Sabado, 20 de septiembre de 2025 a las 07:13

Murió el correntino involucrado en el choque en cadena sobre el puente Belgrano

Un camión sin frenos: la principal hipótesis del accidente en el puente Chaco Corrientes

Condenan a un exintendente peronista por malversación de fondos y peculado

Tormentas en Corrientes: rige alerta amarilla en toda la provincia

Tassano detalló los avances de la construcción del nuevo estadio de Regatas Corrientes

Breard ante la ruptura en ELI: "Por el momento estamos contenidos en Vamos Corrientes"

Educación de Corrientes lanza un plan piloto para tomar asistencia online

Robaron un auto con llaves puestas en Goya y lo hallaron en Santa Lucía: hay un detenido







 

Últimas noticias

