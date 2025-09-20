Allanamientos en Corrientes: secuestraron armas, celulares y dinero en efectivo

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron varios elementos de interés y demoraron a un hombre presuntamente vinculado a la causa tras diversos allanamientos en el barrio Punta Taitalo.

Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados sobre calle Santa Filomena, donde los uniformados encontraron y decomisaron, bajo las formalidades legales, una bicicleta marca TMBike rodado 28”, dos revólveres calibre .38, dos teléfonos celulares (Samsung e iPhone) y una suma de dinero en efectivo.

Durante el operativo también se procedió a la demora de un hombre mayor de edad, señalado como posible implicado en el hecho investigado. Tanto el demorado como los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y trasladados a la dependencia policial, donde se continúan con los trámites de rigor.