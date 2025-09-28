¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Peregrinación Juvenil a Itatí El Cardiológico
CORRIENTES

Arranca la entrega de nuevas tarjetas Mbareté en el Hospital de Campaña

Desde el lunes 29 de septiembre los beneficiarios podrán retirar los nuevos plásticos según la terminación de su DNI.

Por El Litoral

Domingo, 28 de septiembre de 2025 a las 10:21

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, a cargo de Ricardo Cardozo, informó que a partir del lunes 29 de septiembre comenzará la distribución de las nuevas tarjetas Mbareté en la ciudad Capital. La entrega se realizará en el Hospital de Campaña “Escuela Hogar”, de 8 a 13 horas, siguiendo un cronograma organizado por la terminación del DNI.

Cronograma en Capital

  • Lunes 29 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1

  • Martes 30 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3

  • Miércoles 1 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

  • Jueves 2 de octubre: DNI terminados en 6 y 7

  • Lunes 6 de octubre: DNI terminados en 8 y 9

En el interior de la provincia, los plásticos serán enviados a cada municipio para su posterior distribución.

Requisitos para retirar la tarjeta

Las autoridades recordaron que los beneficiarios deberán asistir con su DNI y la tarjeta anterior, ya que la entrega será únicamente al titular del beneficio.

¿Qué es la tarjeta Mbareté?

La tarjeta Mbareté es una herramienta del Gobierno provincial que permite a los correntinos adquirir medicamentos sin cargo en farmacias adheridas. El beneficio alcanza a aquellas personas empadronadas que no cuentan con cobertura social y que residen en la provincia de Corrientes.

