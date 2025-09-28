Arranca la entrega de nuevas tarjetas Mbareté en el Hospital de Campaña

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, a cargo de Ricardo Cardozo, informó que a partir del lunes 29 de septiembre comenzará la distribución de las nuevas tarjetas Mbareté en la ciudad Capital. La entrega se realizará en el Hospital de Campaña “Escuela Hogar”, de 8 a 13 horas, siguiendo un cronograma organizado por la terminación del DNI.

Cronograma en Capital

Lunes 29 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1

Martes 30 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 1 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 2 de octubre: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 6 de octubre: DNI terminados en 8 y 9

En el interior de la provincia, los plásticos serán enviados a cada municipio para su posterior distribución.

Requisitos para retirar la tarjeta

Las autoridades recordaron que los beneficiarios deberán asistir con su DNI y la tarjeta anterior, ya que la entrega será únicamente al titular del beneficio.

¿Qué es la tarjeta Mbareté?

La tarjeta Mbareté es una herramienta del Gobierno provincial que permite a los correntinos adquirir medicamentos sin cargo en farmacias adheridas. El beneficio alcanza a aquellas personas empadronadas que no cuentan con cobertura social y que residen en la provincia de Corrientes.