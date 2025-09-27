Valdés transmitió sus condolencias por el fallecimiento de Héctor "Tito"López

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, expresó este sábado sus condolencias por el fallecimiento de Héctor “Tito” López, quien se desempeñaba como interventor del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial despidió al funcionario con un mensaje personal, destacando su relación de cercanía: “Se fue mi amigo Héctor ‘Tito’ López, compañero tanto de militancia en la UCR como de inolvidables días de pesca que me dejan recuerdos y anécdotas que voy a recordar por siempre”.

Además, el gobernador envió un mensaje de acompañamiento a su entorno familiar: “Un abrazo a su familia, sus seres queridos y su equipo de trabajo en el IPS”.

López era una figura reconocida dentro de la administración pública provincial, tanto por su labor en el ámbito previsional como por su trayectoria política.