Las noticias más importantes del 28 de septiembre

La travesía de los jóvenes peregrinos para llegar a la Basílica de Itatí
Tramo final del juicio a un remisero por el abuso sexual a un joven con Síndrome de Down
Dos jóvenes intentaron agredir a un Policía con un cuchillo en un allanamiento
Tras un rechazo del STJ cuatro policías van a juicio oral por allanamiento ilegal
Por el enojo de una mujer descubren un "kiosco" de venta de estupefacientes
Valdés transmitió sus condolencias por el fallecimiento de Héctor "Tito"López
La Justicia suspendió las elecciones en el Colegio de Abogados de Corrientes
“La solución no es volver al catastrófico sendero de devaluaciones”
El nuevo informe trimestral del clima prevé calor fuera de lo normal hasta fin de año