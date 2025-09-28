¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Peregrinación Juvenil a Itatí Peregrinación Juvenil a Itatí El Cardiológico
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 28 de septiembre

Por El Litoral

Domingo, 28 de septiembre de 2025 a las 07:07

La travesía de los jóvenes peregrinos para llegar a la Basílica de Itatí

Tramo final del juicio a un remisero por el abuso sexual a un joven con Síndrome de Down

Dos jóvenes intentaron agredir a un Policía con un cuchillo en un allanamiento

Tras un rechazo del STJ cuatro policías van a juicio oral por allanamiento ilegal

Por el enojo de una mujer descubren un "kiosco" de venta de estupefacientes

Valdés transmitió sus condolencias por el fallecimiento de Héctor "Tito"López

La Justicia suspendió las elecciones en el Colegio de Abogados de Corrientes

“La solución no es volver al catastrófico sendero de devaluaciones”

El nuevo informe trimestral del clima prevé calor fuera de lo normal hasta fin de año







 

Últimas noticias

