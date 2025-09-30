Silvestre y La Naranja llega a Corrientes

Una de las bandas del momento, con mayor crecimiento en toda Latinoamérica, presenta su show en el marco de la gira Alter Ego Tour. El recital será el sábado 11 de octubre en Concepto Yapiré (Indoor) a las 21 hs.

En los últimos años la banda emergió como una de las bandas más atractivas de la escena musical Latinoamérica. Silvestre y La Naranja está integrada por Justo Fernández Madero (voz y guitarra), Lucas Grasso (bajo y coros), Fernando Laprida (batería) y Francisco Nicholson (guitarras y coros).

Con ANIM4LES y SUPERSTICIONES, Silvestre y La Naranja dio un paso firme en su carrera y se dio a conocer a un nuevo público, presentándose con frecuencia en diferentes ciudades y grandes festivales.

Con su último disco de estudio “Sueño Cítrico” agotaron dos shows en Obras: Tanto la presentación del album como su despedida fueron una total fiesta para los fans. Este gran impacto le permitió a la banda concretar su primera gira internacional, con shows en Argentina, Latinoamérica y Europa. Ahora la gira es de presentación del disco “Alter Ego” durante este 2025 y tiene singles que ya son un éxito como Prisionero Perfecto y Océano.

Las entradas ya se pueden adquirir en www.passline.com y es otro evento producido por De La Estrella y Harlem.