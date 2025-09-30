Juveniles de Boca Unidos buscan el pase a cuartos de final en el Torneo Juvenil de la AFA

Las divisiones juveniles del Club Atlético Boca Unidos (CABU) se preparan para una jornada decisiva en el Torneo Juvenil del Consejo Federal de la AFA.

Este sábado, en el predio Leoncio Benítez, las categorías Sub-13 y Sub-15 se enfrentarán a dos equipos santafesinos en busca de la clasificación a cuartos de final.

La Sub-13, integrada por la categoría 2012, se medirá con Unión de Santa Fe desde las 13:30. Luego, a las 15:30, será el turno de la Sub-15 (categoría 2010), que se enfrentará a Atlético de Rafaela.

Ambos equipos llegan con un gran rendimiento en la fase de grupos. La Sub-13 de Boca Unidos ganó 9 de sus 10 partidos y clasificó junto a Crucero del Norte, mientras que la Sub-15 obtuvo 5 victorias, 4 empates y solo 1 derrota, avanzando en compañía de Chaco For Ever.

El Torneo Juvenil reúne a los mejores de la Zona 3 (Litoral) y Zona 4 (Centro), con la participación de instituciones de la Primera Nacional, el Torneo Federal y algunos invitados. En este marco, el predio Leoncio Benítez de Corrientes fue designado como una de las sedes para los cruces de playoff. Allí también jugarán este sábado Crucero del Norte y Atlético de Rafaela (Sub-17, 17:30).

En simultáneo, el estadio “Juan Alberto García” de Chaco For Ever será sede de otros duelos: Crucero del Norte vs. Atlético Rafaela (Sub-13, 12:00), Ben Hur vs. Chaco For Ever (Sub-15, 14:00) y Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Chaco For Ever (Sub-17, 16:00).

Los equipos ganadores de cada llave avanzarán a los cuartos de final, que se disputarán el domingo también en el Leoncio Benítez: Sub-13 a las 9, Sub-15 a las 11 y Sub-17 a las 13.

El Torneo Juvenil del Consejo Federal, en su primera edición, reúne a 48 instituciones organizadas en ocho zonas geográficas. Participan las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17, con clubes de la Primera Nacional, el Torneo Federal y afiliados del interior. Como particularidad, Unión de Santa Fe es el único representante de la Liga Profesional que compite en esta edición.