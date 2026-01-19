¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

FIESTA NACIONAL DEL CHAMAMÉ

La presentación del Chaqueño Palavecino cambió de fecha y fanáticos reclaman el canje de entradas

De manera imprevista, la organización cambió la fecha de presentación. 

Por El Litoral

Lunes, 19 de enero de 2026 a las 17:24

Cambió la fecha de la presentación de El Chaqueño Palavecino con Los Alonsitos en la Fiesta Nacional del Chamamé y esto preocupó a quienes ya habían adquirido las entradas.

Fuentes cercanas a la organización explicaron que se está trabajando con la ticketera para que, quienes así lo deseen, puedan hacer el canje de tickets.

El 8 de enero la producción de la 35.ª Fiesta Nacional del Chamamé presentó la grilla de artistas con las fechas correspondientes a cada uno, pero días más tarde y sin previo aviso, uno de los números centrales (El Chaqueño Palavecino con Los Alonsitos) cambió del viernes 23 al domingo 25 de enero.

Frente a esta situación, en las últimas horas hubo numerosos reclamos de personas que compraron las entradas anticipadas para ver al Chaqueño el 23. Piden cambio de tickets o devolución del dinero.

Según pudo saberse, el Instituto de Cultura estaría trabajando con la ticketera para habilitar el canje a la brevedad. “Cuando esté resuelto, esto se va a informar a través de los canales oficiales del Instituto de Cultura y el Gobierno Provincial”, confirmaron.

