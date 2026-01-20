Cómo cambiar la fecha de las entradas para la Fiesta Nacional del Chamamé

La grilla de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé sufrió modificaciones que fueron anunciadas el lunes por el Instituto de Cultura de Corrientes. A través de sus medios oficiales dio indicaciones de cómo gestionar el cambio de las entradas que ya fueron adquiridas.

Uno de los grandes cambios es el día de presentación de Los Alonsitos junto al Chaqueño Palavecino, el cual quedó definido para el domingo 25.

Así mismo, el nuevo cronograma de artistas se puede revisar en esta nota.

Cómo hacer el cambio

Ante tal situación y para quienes quieran cambiar el día de sus entradas, se dieron indicaciones sobre el proceso.

Enviar un correo a [email protected] con los siguientes datos : Captura del código QR. Email de quien realizó la compra. DNI del titular. Nueva fecha solicitada (sujeto a disponibilidad).

a con los :

Una vez realizado el envío, queda esperar la respuesta de la empresa.