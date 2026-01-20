La euforia chamamecera convirtió al Cocomarola en una bailanta gigante

VERÓNICA ECHEZARRAGA

Youtube: infovero3518

Eufórica, así fue la cuarta noche de la Fiesta Nacional del Chamamé. Con una grilla bien bailantera, el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola se convirtió en una enramada chamamecera gigante.

La gente zapateó casi sin descanso al ritmo de artistas históricos como Simón de Jesús Palacios y jóvenes referentes locales, regionales y nacionales como La Pilarcita, Ariel Gaúna y su Nueva Propuesta, Juan de Dios, Los Reales del Litoral, Los Príncipes Misioneros y Christian Herrera de Salta entre otros.

La música internacional llegó con Alma Vibrante de Paraguay y la calma con Sofi Morales y su voz privilegiada. Alfredo Monzón estuvo entre los favoritos de la primera mitad de una noche en la que el lujo llegó de la mano del Ballet Oficial, homenajeando a Raúl Barboza con el cuadro “Raulito el Mago”. El lunes la fiesta fue para los amantes del baile y no tanto para quienes disfrutan de las letras y la calidad sonora.

“Seguramente durante la semana la fiesta no se va a llenar tanto”, dijo el domingo pasado alguien que desconoce absolutamente al público chamamecero. Es que, en tiempos de Fiesta Nacional las noches correntinas no reconocen la diferencia entre días laborales y fin de semana. Si su grupo favorito actúa un lunes, el chamamecero convierte ese lunes en sábado, deja las obligaciones para más adelante y activa el “modo diversión”. Eso fue lo pasó anoche.

Los que disfrutan del chamamé sólo en su versión más conocida y refinada seguramente miraron la grilla del lunes como un experimento raro y probablemente hayan elegido quedarse en casa. Si estas personas intentaron mirar la transmisión en vivo, quizás habrán pensado: “Que bueno que no fui”. Pero hay otro grupo de gente que cuando vio la grilla corrió a comprar su entrada, y es este segundo grupo el que llenó el anfiteatro en la cuarta noche de la Fiesta.

¿Y por qué pasa esto? Porque en el chamamé hay para todos los gustos, no hay un estilo lindo y un estilo feo, hay muchos estilos y cada persona puede elegir el que más le guste.

Energía en crecimiento

Como todos los días, las luces del escenario Osvaldo Sosa Cordero se encendieron cuando el sol apenas se había ocultado y la personalidad de esta cuarta noche se notó enseguida. A muchos desprevenidos seguramente esta velada les sorprendió, pero los fanáticos de las bailantas chamamecera sabían perfectamente a lo que fueron.

El baile comenzó temprano con el Conjunto Vera Monzón, que enseguida dio paso al chamamé romántico de Los Hermanos Velazquez.

Poco después de las 21 subió al escenario Alfredo Monzón con un repertorio fuerte que copó la primera mitad de la noche con clásicos como “Neike Chamigo”, “El último Sapucay” y “Forastero del Iberá”, para coronar el espectáculo con Mauricio Sapa, de Mauri y el Arranque interpretando “Bañado Norte”.

Mientras la gente seguía ingresando al predio, la sanmigueleña Sofi Morales apareció en escena con una voz privilegiada que llevó calma al Cocomarola donde la fiesta recién estaba empezando a tomar fuerza. Sofi cantó “Chamamé”, “Arrebol” en homenaje a Gabino Chávez y presentó su tema “Mal de amores”.

Sube la temperatura

Aunque la del lunes fue a nivel climático una noche bastante fresca (por ser enero), la temperatura del Anfiteatro fue por lejos la más alta desde que comenzó la Fiesta. Uno de los momentos que hizo estallar los termómetros fue cuando, tras una exquisita demostración de danzas realizada por el Ballet Oficial, irrumpió el histórico y muy querido Simón de Jesús Palacios que está próximo a cumplir 90 años.

“Estas parejas (las del ballet) que están bailando con esa juventud que parece que no se va a ir nunca, tienen que saber que aparecen los años y ahí es donde tenemos que estar todos lo mejor posible”, dijo y comenzó junto con su hijo, un show que incluyó temas como “Salud Capital del chamamé”, “La Polvareda”, “Sublime Adoración” y un nostálgico homenaje a su “Chinita Linda”.

Cuando Simón de Jesús abandonó el escenario mayor, el Cocomarola estaba totalmente descontrolado y, lejos de calmarse, la algarabía del público se duplicó cuando los presentadores anunciaron a La Pilarcita. Sin dudas el chamamecero goza de muy buena salud porque no paró de bailar, zapatear y gritar durante la presentación de esta artista que no dejó de agitar en ningún momento.

Como para dar un respiro al cuerpo, después de la Pilarcita fue el turno del conjunto paraguayo Alma Vibrante, y un espectáculo donde la dulzura paraguaya calmó al auditorio con canciones como “Recuerdos de Ipacaraí”, “A mi Corrientes Porá” y luego un enganchado de polcas. El cierre fue con una Guarania.

Termómetros a tope

Cuando todavía faltaban 45 minutos para la medianoche, la temperatura del anfiteatro comenzó a subir de manera acelerada con la llegada del grupo nacido en Corrientes capital “Ariel Gaúna y su nueva Propuesta”, quien trajo un repertorio caliente con versiones chamameceras de temas populares de otros géneros y también versiones aceleradas de algunos clásicos.

El horario central de la noche fue para el Ballet Oficial y un impecable homenaje a Raúl Barboza. Con una exquisita combinación de imágenes, danza, luces, sonido y vestuario, el grupo dirigido por Luis Marinoni rememoró la historia del recientemente fallecido bandoneonista a través de un encuentro imaginario entre el Raúl niño y el Raúl adulto.

Después llegó Juan de Dios y a partir de ese momento ya no hubo espacio para el descanso. El lunes bailaron hasta los que no saben bailar con conjuntos como el de Miguel Figueroa o Los Reales del Litoral y su chamamé auténtico y tradicional. El salteño Christian Herrera aumentó la apuesta bailantera y lo mismo hizo el grupo “Los Príncipes de Misiones”, que recibió el premio revelación 2026.

La grilla fue larga y sin descanso hasta altas horas de la madrugada.

Grilla y entradas

Una de las falencias que presenta esta edición de la Fiesta Nacional del Chamamé tiene que ver con el diseño de una grilla que dejó fuera a artistas de reconocida trayectoria como Los Hijos de los Barrios y Gicela Méndez Ribeiro.

Pero esto no es lo único cuestionable, porque sucedieron otras cosas que expusieron notables falencias. Estas quizás sean el resultado de la falta de comunicación en la producción de la fiesta, o puede ser por la falta de experiencia de los encargados, o es posible que se esté dejando “meter mano” a personas poco calificadas.

Lo cierto es que tanto el domingo como el lunes se incluyeron en la lista personas que antes no estaban, pero esto no fue lo más grave, ya que sin previo aviso se cambió la fecha de uno de los números más taquilleros: “Los Alonsitos con el Chaqueño Palavecino”.

En principio, este número se había anunciado para el 23, pero luego se lo trasladó al 25.

Algunos de los que compraron entradas para el 23 alertaron de esta situación y comenzaron a reclamar el cambio de tickets a través de las redes sociales. Según dijeron desde Cultura, las personas pueden hacer el reclamo cumpliendo primero con una serie de pasos; estos son: Enviar un correo a [email protected] con la captura del código QR, el email de quien realizó la compra, DNI del titular y la nueva fecha solicitada. Eso sí, anticiparon que el cambio estará sujeto a disponibilidad. Otra opción es realizar el canje en la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera.

Noche de martes

Para esta noche se anuncia la presencia de Soledad Pastorutti, Rudi Flores y Joel Tortul, Renato Fagundes de Brasil, Yamandu Costa También de Brasil y Guaranítica entre otros artistas de renombre.