FNC 2026: Lázaro Caballero y una gran lista de artistas en la sexta luna chamamecera

Corrientes sigue vibrando con la 35° Fiesta Nacional del Chamamé este miércoles con una grilla que promete ser tan convocante como la de la noche anterior cuando La Sole hizo colmar el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola con entradas agotadas.

El primer “sold out” de la FNC

Los artistas que fueron convocados para esta edición atrajeron la atención de todos, y con entradas cuyo valor se mantuvo igual al del año pasado, fueron los ingredientes para anunciar la quinta luna como la primera noche con localidades agotadas.

Este hecho se notó con el momento de la noche cuando Soledad Pastorutti salió al escenario para homenajear a varios artistas locales, provocando la ovación del público.

Grilla de este miércoles

La sexta luna de la FNC no se quedará atrás, con una lista de artistas que aseguran una gran noche. Se pueden destacar nombres como el Chango Spasiuk, Las Hermanas Vera y el formoseño Lázaro Caballero.

Lista completa de artistas del miércoles 21 de enero:

Alejandro Balbi

Chango Spasiuk

Coquimarola y su conjunto

Ganador Pre Fiesta Romeros Grupo

Grupo “Avío del Alma”

Ezequiel Fernández

Laura Fusz y el Grupo Ipú Porá

Las Hermanas Vera y Gicela Méndez Ribeiro

Lázaro Caballero

Lorena Larrea Catterino

Mirian Beatriz (PY)

Nélida Argentina Zenón

Paula Basalo

Roy/Bernal/Peralta – Trío Homenaje a Raúl Barboza

Santiago Meza Urquidez

Seis por Ocho

Tono Benítez y sus Criollos

Raíz Guaraní

Adquisición de entradas y cambios de fechas

Las entradas para esta jornada y las que restan se pueden conseguir en la boletería del teatro oficial Juan de Vera, el anfiteatro Mario del Tránsito de Cocomarola. Además, se puede realizar la misma gestión a través de la página web de weepas.

Cabe recordar que se habilitó la opción del cambio de fecha de entradas debido a las modificaciones de último momento en la grilla para esta semana.

Esto se debe realizar de manera digital siguiendo los pasos descritos en esta nota.

Por otra parte, la nueva grilla se puede consultar aquí, lo que ayudará a planificar la asistencia a las cuatro noches que quedan de la FNC 2026.