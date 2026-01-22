FNC 2026: Lázaro Caballero hizo vibrar al público chamamecero en un Cocomarola repleto

La 35° Fiesta Nacional del Chamamé vivió el miércoles su sexta luna con localidades agotadas para ingresar al anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Este hecho se vincula con los artistas que estuvieron en grilla, siendo Lázaro Caballero uno de los más convocantes.

Por segunda noche consecutiva, el Instituto de Cultura de la Provincia había anunciado que llegaron al “sold out” para el miércoles y también para este jueves.

Además de Lázaro Caballero, la noche chamamecera convocó a otros artistas de importancia como el Chango Spasiuk y las Hermanas Vera; además de una lista que hizo vibrar al público.

Grilla para este jueves

La séptima noche de la fiesta estará marcada por Amandayé, Sebastián Sheridan, Toti Montiel y Luli Fernández.

Por otra parte, Los de Imaguaré & Jorge Rojas, como invitado, y Los Tekis son los más esperados para este jueves, siendo una de las razones del “sold out” anunciado por la organización. Aunque no son “del palo”, se trata de artistas que saben estar a la altura de la situación y son garantía de un gran espectáculo.

Grilla completa:

Amadeo “Tutu” Campos

Amandayé

Camila Gómez Barry

Che Trío Porá

Del Valle / Fernández

Guillermo de Pompert

Emiliano Cardozo y Los Cardocitos

Las Guaynas Porá

Los de Imaguaré + Jorge Rojas

Los Nuevos Vecinos

Los Tekis

Luli Fernández

Nacho Acevedo

Nico Cardozo

Niño Ramírez

Sebastián Sheridan

Soriano Sosa

Toti Montiel

Cambios de fecha de las entradas

Cabe recordar que se modificó la grilla de esta semana, por lo que se recomienda consultar la misma en esta nota.

Debido a este hecho, desde la organización de la fiesta se dispuso un sistema para el cambio de fechas de entradas que ya fueron adquiridas.

Para esto último, se debe seguir este procedimiento online que se resuelve de acuerdo a la disponibilidad que informará la empresa Weepas.