35ª Fiesta Nacional del Chamamé: última noche con entradas agotadas

La última noche de la Fiesta Nacional del Chamamé agotó las entradas y se desarrollará este domingo 25 de enero con aforo completo en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, en la ciudad de Corrientes, según confirmó la organización del evento.

El cierre de la 35.ª edición contará con una grilla artística que reunirá a figuras representativas del género y convocará a un marco de público masivo para la despedida de la denominada “Fiesta Grande”.

Entre los artistas previstos para la jornada final se encuentra el Chaqueño Palavecino, quien compartirá escenario con Los Alonsitos, en una propuesta vinculada al repertorio tradicional de la región.

Artistas destacados

La programación del domingo también incluye la participación de Teresa Parodi, Los Bofill, Juancito Güenaga, Hermanos Guedes y Tony Rojas, en una noche que reunirá distintas generaciones del chamamé y la música del Litoral.

Con el chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la fiesta llegará a su fin durante la madrugada del lunes, cerrando una edición que volvió a mostrar una alta convocatoria en su jornada de despedida.