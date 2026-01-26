La Fiesta Nacional del Chamamé cerró una edición récord con 127 mil asistentes

La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Chamamé concluyó con cifras que marcan un hito histórico para la cultura litoraleña. Según datos oficiales del Observatorio Turístico de la Ciudad, un total de 127.000 personas pasaron por el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola durante las diez jornadas, alcanzando picos de asistencia que obligaron a colgar el cartel de entradas agotadas en varias oportunidades.

Bajo la gestión del Instituto de Cultura, presidido por Lourdes Sánchez, el festival no solo brilló en el escenario mayor "Osvaldo Sosa Cordero", sino que extendió su alcance a hospitales, hogares y contextos de encierro a través del programa "Chamamé con todos", garantizando el acceso democrático a la identidad correntina.

Mario Bofill: El "Primer Prócer del Chamamé"

El momento más emotivo de la última luna ocurrió cuando el gobernador Juan Pablo Valdés, mediante un decreto provincial, otorgó a Mario Bofill la distinción de "Primer Prócer del Chamamé".

El reconocimiento celebra su incalculable aporte como intérprete y compositor, capaz de sintetizar el sentir del pueblo en obras que ya pertenecen al acervo cultural de varias generaciones.

Grilla diversa y despliegue escénico

Más de 200 grupos musicales de Corrientes, el Mercosur (Brasil, Paraguay, Uruguay) y el resto de la Argentina integraron una programación que combinó leyendas consagradas con los nuevos valores surgidos de las Pre Fiestas.

En esta edición, la danza cobró un protagonismo renovado. El Ballet Oficial, integrado por 40 bailarines bajo la dirección de Luis Marinoni, deslumbró con puestas coreográficas de alto impacto.

Además, la coordinación artística de María Laura Cattalini introdujo reformas en el escenario, ampliando las dimensiones para ofrecer una experiencia inmersiva tanto para el público presente como para los miles de espectadores que siguieron la transmisión global por la TV Pública y el canal oficial de YouTube.

Impacto económico y cultural

El evento funcionó una vez más como el principal motor turístico y económico de enero. El trabajo conjunto entre distintos ministerios (Seguridad, Salud, Desarrollo Social y Turismo) y el municipio capitalino permitió sostener una infraestructura de gran escala.

Más allá de lo musical, la fiesta incluyó espacios de vanguardia como la muestra “Sensación Chamamé” de Mónica Lena en el MACC y el 1° Encuentro del Libro y del Chamamé, reforzando el carácter integral de la celebración.

Rumbo al 2027

Con el éxito de esta 35° edición —que fue también la 21° Fiesta del Mercosur y la 5° Celebración Mundial—, el Instituto de Cultura ya puso en marcha la organización para el próximo año. Bajo el lema “Chamamé, antorcha de una herencia”, la 36° edición se llevará adelante del 15 al 24 de enero de 2027, con la premisa de mantener encendida la llama de la identidad que define al ser correntino.