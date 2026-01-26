Qué dijo Lourdes Sánchez de las polémicas en la Fiesta Nacional del Chamamé

Tras la conclusión de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé empiezan los balances sobre el multitudinario evento. La presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, se manifestó al respecto y analizó lo sucedido y las expectativas para la próxima edición.

Sánchez declaró que está al tanto de los comentarios que surgieron a lo largo de las diez noches de la fiesta, dejando en claro que “la fiesta no reniega de su raíz, la celebra con sus artistas que honran nuestra música”.

La funcionaria igualmente no cerró su opinión y declaró que “es una tradición que tiene que dialogar con el presente, sin riesgo a apagarse”.

“Elegimos un chamamé vivo, respetuoso y abierto al futuro”, agregó Sánchez sobre la apertura a una grilla variada, “con la posibilidad de que suban nuevos talentos y artistas de otros géneros, que vienen a mostrarnos su cultura”.

El debate por los invitados

Sobre la polémica por la invitación a artistas de otros géneros musicales, Sánchez acotó que “está bien que se abra debate, pero que quede claro que siempre se quiere cuidar nuestra raíz”.

Consultada sobre la actuación de Los Nocheros, quienes causaron mucho debate entre el público y artistas locales. “Hasta con cierto miedo hablaban sobre presentarse; muchos no tuvieron el tiempo de preparar un buen repertorio de 70 % de chamamé, como se les pide”, señaló a radio Sudamericana.

Sobre los salteños dijo que “hicieron lo que pudieron con mucho respeto y miedo”, destacando que varios artistas tienen mucho respeto por el género.

Además, adelantó que el año próximo “esas cosas las vamos a tener bien pulidas en el contrato”, en referencia a exigir que cumplan con cantar chamamé durante las presentaciones.

Sánchez agregó que, apenas asumió el cargo, empezó las gestiones para la edición de este año de la fiesta: “Fue muy rápido, tuvimos que salir con la fiesta y la idea de abrirnos y dialogar con nuevas voces para que se sumen”.

Principio 70/30

La presidenta del Instituto de Cultura fue consultada sobre la cláusula de 70 % de chamamé y 30% de temas propios, a lo que respondió que “eso era parte de un contrato antiguo que lo tomamos” como parámetro.

Algunos pidieron ayuda, como el caso de Los Tekis, quienes invitaron a Ariel Baez al escenario. “Fue por cuestión de tiempo que muchos no pudieron preparar un repertorio más amplio de chamamé”, sostuvo, aunque destacó que “hay que valorar que se hayan animado, que se hayan abierto al público”.

Lo que remar´co la funcionaria es que “con estas presentaciones llegamos a más público”, y habló de la posibilidad de intercambio cultural. “Vos venís a mi fiesta, ahora te mando un grupo chamamero a tu fiesta”, ejemplificaba Sánchez al respecto.