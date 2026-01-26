La Fiesta del Chamamé creó una condecoración: “Prócer” y se la dio a Mario Bofill

VERÓNICA ECHEZARRAGA

YouTube: Infovero3518

“Persona ilustre, respetada y de alta dignidad”, así define la Real Academia Española (RAE) al “prócer” y, si bien Mario Bofill hace décadas es prócer, desde el lunes lo es con papeles y medalla. Su condecoración estuvo entre los puntos más elevados en la despedida de la 35.ª Fiesta Nacional del Chamamé, donde Teresa Parodi fue reconocida por la Unne como doctora Honoris Causa.

La grilla de este cierre fue de excelencia absoluta y el número estelar “Los Alonsitos y el Chaqueño Palavecino”. En el 2026, la celebración popular tuvo como hilo conductor el lema “Refugio de nuestra identidad”, y ya se anunció que en el 2027 el eje será “Chamamé, antorcha de una herencia”. La fecha asignada: del 15 al 24 de enero.

La familia es pilar de la identidad chamamecera y lo evidencia su cancionero con temas como “A la Abuela Emilia” de Teresa Parodi, “Avío del Alma” de Julián Zini, “Viva la Pepa” de Mario Bofill o “Estancia San Blas” de Montiel entre otros tantos. Por eso, ver a los hermanos Chingoli y Chingui Bofill sobre el escenario sosteniendo codo a codo el legado de su padre fue emocionante. Su complicidad y la manera en que se complementan es ejemplo de amor hecho materia y eso no se inventa, eso se hereda.

“Quien diseñó, armó y creó la carrera artística de mi padre fue mi madre Anahí Morai que nos está iluminando el sendero para ir por el mejor camino junto con mi hermano. Somos los Bofill, somos parte de un legado tanto como ustedes que viven el legado del género chamamecero”, dijo Chingoli antes de anunciar con ojos llorosos una versión de “Viva la Pepa” que hizo caer un lagrimón a más de uno.

El show de los herederos de Mario fue impecable y no solo por las canciones que ya son himnos, o por la participación de Teresa Parodi con quien interpretaron “Oh che gente Cuera”. Fue impecable porque vino del alma y cuando el arte sale de ese lugar, nada puede fallar. Más tarde, la aparición del propio Marito completó la escena y el público lo valoró. Mario no cantó, seguramente ya no canta, pero su sola imagen emociona.

Allí, frente a un Cocomarola que en la madrugada del lunes estaba desbordado, el gran juglar recibió la condecoración de Prócer, un título creado para Bofill y, por lo tanto, Bofill es desde ahora la vara con que deberán medir a quienes en el futuro vayan a ser declarados próceres.

El público ovacionó, Teresa lloró

Entre las presencias más esperadas de la noche estaba la de Teresa Parodi, la cantora que alguna vez fue silbada por su gente, un público que en su momento pidió (entre abucheos) que la música de “la Tere” no se mezcle con otros sonidos. Aquel desprecio había sido doloroso, tanto que valió su ausencia en varias ediciones de la fiesta. Pero esta vez la cosa cambió, esta vez el público la ovacionó: “Olé, olé, olé Tere, Tere”, gritó el Cocomarola, y Teresa lloró.

“Les confieso que estoy muy emocionada. Esta es mi ciudad, esta es mi provincia, este es mi cielo, este es mi río, esta es mi raíz más fervorosa, yo soy de aquí”, dijo mientras la gente seguía gritando y comenzaba a sonar “El cielo del Albañil”.

La presentación de la cantora fue poderosa, pero más breve de lo esperado. El show fue sostenido a nivel musical y emocional por sus nietos que desde hace tiempo integran la banda, y también contó con la participación de Rocío Ayelén, la libreña hija de Ariel Acuña. De esta manera comenzó a encenderse la “antorcha de una herencia” que iluminará el camino de la edición 2027 de la Fiesta Nacional del Chamamé.

A lo Milei

Cuando el reloj marcaba las 2.30 de la madrugada, comenzó el espectáculo más promocionado de esta velada. Los Alonsitos inauguraron su momento con fuerza y esta se replicó en un auditorio que parecía no estar enterado de que al día siguiente muchos tenían que madrugar.

Ariel, Marco y Marcelo se divirtieron y divirtieron al público que acompañó cada canción. La aparición del Chaqueño Palavecino potenció todavía más una presentación que ya era buena y, al estilo Milei, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, subió al escenario para recitar. La presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, también subió, pero para bailar con el invitado.

Así, con una grilla excelente de principio a fin y anticipando la próxima edición, la Fiesta Nacional del Chamamé bajó el telón hasta el 2027.