"Apuesta invisible", el documental que saca a la luz la urgencia de la ludopatía y el juego ilegal en la región

El próximo 8 de marzo Imagen Documental presentará "Apuesta invisible", una investigación audiovisual sin precedentes que analiza el alarmante crecimiento de las apuestas compulsivas y el mercado clandestino, con un enfoque especial en la vulnerabilidad social que esto representa.

La realización del documental no fue un proceso sencillo. La investigación, iniciada en marzo de 2025, incluye entrevistas y consultas a organismos oficiales, profesionales de la salud mental y testimonios de la organización Jugadores Anónimos.

El equipo logró un hito narrativo equilibrado: sentar a una misma mesa de debate a la ciencia, a quienes sufren la adicción y al marco institucional representado por la Lotería Correntina y la Lotería del Chaco. Tras dos meses de rodaje y negociaciones para lograr acuerdos entre todas las partes, el resultado es un "despertador responsable" que invita a la reflexión solidaria.

La voz de los realizadores: Desde la dirección de Imagen Documental destacaron la importancia de abordar estos "puntos ciegos" de la sociedad: "Siempre buscamos realidades complejas que suelen quedar fuera de la agenda audiovisual. Con ‘Apuesta invisible’ nos topamos con una problemática alejada del debate social e institucional en la escala que la urgencia demanda. Es necesario instalar este debate y hacer visible lo que ocurre mientras la sociedad, a veces, se distrae con lo superfluo".

Dónde y cuándo verlo

El estreno contará con una cobertura multiplataforma para asegurar que el mensaje llegue a cada rincón de la región:

Televisión: canal 9 de Resistencia, Chaco (en su horario central).

Webs Oficiales:

imagendocumental.com

noticiero9.com.ar

Portales oficiales de las loterías Correntina y Chaqueña.

