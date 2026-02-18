"Parte de la revolución": el episodio de una serie de La Sole grabado en Corrientes

La cantante Soledad Pastorutti estrenó este miércoles un nuevo capítulo de su serie 30 Pueblos, grabado en Corrientes, como parte de la celebración por sus 30 años de trayectoria artística.

Titulado “Parte de la revolución”, el episodio es un homenaje al chamamé y a los referentes que marcaron la identidad cultural de la provincia. La producción tuvo como escenario central la playa Arazaty, en la costanera correntina, con el imponente Puente General Belgrano como telón de fondo.

“Corrientes me recibe como a una hija más: me abraza con su chamamé, la Fiesta Guazú de enero, su río, su chipá y el sapukay me encienden la sangre. La siento mi casa”, expresó la artista al presentar el capítulo.

Encuentros cargados de emoción

Uno de los momentos destacados fue el encuentro con Los Alonsitos, que funcionó como disparador de recuerdos y emociones frente al río Paraná.

La Sole también recordó al padre Julián Zini, referente espiritual y cultural del chamamé, y visitó la casa de Mario Bofill. Allí, junto a su hijo “Chingoli”, revivieron clásicos al ritmo del acordeón en un abrazo cargado de afecto.

El capítulo suma además la participación de Teresa Parodi, Ramona Galarza, Antonio Tarragó Ros, Los de Imaguaré, Ofelia Leiva, Juancito Guenaga, Tupá y Amboé, entre otros artistas que forman parte del corazón chamamecero.

El episodio culmina con un atardecer sobre el río, en una postal que la artista definió como “única, de esas que solo se dan en este lado del mundo”. “¡Larga vida al chamamé!”, cerró la cantante.

30 años, 30 pueblos

La serie forma parte de los festejos por las tres décadas de carrera de Soledad Pastorutti. El proyecto contempla presentaciones en 30 localidades del país, en un recorrido simbólico que tiene como protagonista al histórico poncho que la acompañó desde sus inicios.

El capítulo dedicado a Corrientes ya se encuentra disponible en la web oficial del proyecto: soledad30.com.ar.