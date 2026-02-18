En La Unidad abre el Mercado de Sabores: los detalles de la inauguración

Desde este jueves, el Mercado de Sabores —que integra 16 locales estratégicamente diseñados dentro del predio del mega proyecto de La Unidad— abrirá sus puertas al público.

Este jueves 19 de febrero a las 20 horas, se realizará la apertura conjunta de los 14 locales gastronómicos que se suman a los ya dispuestos en el Polo Gastronómico y los locales del shopping UniPlaza.

Este proyecto se enmarca en la política de estado de Juan Pablo Valdés, quien ha priorizado la creación de espacios que favorezcan la creación de empleo, la participación social y el desarrollo económico regional.

La inauguración de este espacio representa el éxito de un modelo que articula la economía local con la inclusión social. Por eso, se suman proyectos de diferente índole vinculados a la gastronomía correntina.

La invitación queda abierta para todos los correntinos que deseen conocer este nuevo punto de encuentro en la capital, donde la identidad local y la inclusión son las protagonistas.

Para conocer detalles sobre los proyectos que se suman a UniPlaza, se recomienda ingresar a la cuenta de Instagram de La Unidad.