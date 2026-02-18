Paro de la CGT: Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos

En el marco del paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la empresa Aerolíneas Argentinas informó que cancelará 255 vuelos en toda su red de operaciones, afectando a más de 31.000 pasajeros y tendrá un impacto económico estimado de 3 millones de dólares.

El paro nacional contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que ya cuenta con media sanción del Senado, abarca a varios sindicatos, entre los que se incluyen gremios del transporte público como trenes, colectivos y subtes que se plegarían y tendrían paralizados sus servicios. Ahora se sumó la cancelación de vuelos comunicado por la compañía Aerolíneas Argentinas.

Del total de cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, lo que impactará a unos 25.000 pasajeros. A esto se suman 32 vuelos regionales, con aproximadamente 5.000 personas afectadas, y 4 servicios internacionales que alcanzan a cerca de 1.000 viajeros. La empresa informó además que aplicará las deducciones salariales pertinentes al personal que se adhiera a la medida por la jornada no trabajada.

La aerolínea puso en marcha un plan de contingencia para reducir el impacto de la medida, que incluyó reprogramaciones de vuelos, adelantos de horarios y ajustes operativos fuera de la franja afectada. Con estas acciones busca garantizar alternativas para los pasajeros y minimizar las demoras. Al mismo tiempo, la compañía reiteró su compromiso con mantener estándares de seguridad y calidad en el servicio, incluso en escenarios adversos, y expresó sus disculpas por los inconvenientes que esta situación pudiera generar. Asimismo, se informó que se mantendrá un canal de comunicación activo para brindar asistencia y actualizaciones a los viajeros afectados.

La medida de fuerza se desarrolla en paralelo al debate legislativo sobre la reforma laboral en la Cámara de Diputados, proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado. Los sindicatos del sector aéreo han tenido una participación destacada en las discusiones y manifestaciones vinculadas a temas laborales, incluyendo reclamos salariales, modificaciones normativas y propuestas de cambios en la gestión de empresas estatales como Intercargo y Aerolíneas Argentinas.

