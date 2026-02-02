Adán Gaya y Alejandra Monteoliva coordinaron una agenda de seguridad para Corrientes

En el marco de un esquema de cooperación federal, el Ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, se reunió este lunes con su par de la Nación, Alejandra Monteoliva. Durante la jornada de trabajo, los funcionarios analizaron la situación actual del sistema de seguridad provincial y trazaron una hoja de ruta conjunta para intensificar la lucha contra el delito complejo y mejorar la prevención en puntos estratégicos.

El encuentro puso especial énfasis en las particularidades geográficas de la provincia, destacando la importancia de los pasos fronterizos y los corredores viales nacionales que atraviesan el territorio correntino. En este sentido, se acordó profundizar la coordinación operativa entre las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) y la Policía de Corrientes.

Estrategia para zonas urbanas y rurales

Uno de los puntos clave de la reunión fue la necesidad de ampliar la presencia estatal no solo en las grandes ciudades, sino también en el sector productivo. Gaya y Monteoliva coincidieron en la urgencia de aplicar mayor tecnología y planificación estratégica para combatir la inseguridad en la zona rural, un reclamo constante del sector agropecuario.

"Buscamos consolidar un esquema de seguridad moderno y eficiente que esté cerca de la comunidad", destacaron tras la audiencia. La agenda compartida incluye programas de capacitación del personal y el intercambio de bases de datos para optimizar los operativos de control poblacional y vehicular en toda la jurisdicción.

Cooperación interjurisdiccional

La articulación de la agenda conjunta permitirá, según indicaron desde el Ministerio de Seguridad, anticipar situaciones de riesgo y brindar mayor tranquilidad a los vecinos mediante un despliegue de recursos más inteligente y coordinado.

Monteoliva, por su parte, ratificó el compromiso de Nación para seguir aportando equipamiento y apoyo logístico en las tareas de prevención del delito en Corrientes, entendiendo que la provincia es una pieza fundamental en el control de las fronteras del litoral argentino.