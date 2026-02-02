Los desvíos de colectivos por la tercera noche de los Carnavales barriales en Corrientes

Los Carnavales Barriales 2026 continúan su recorrido por la capital correntina y este martes 3 de febrero harán su parada en el barrio 17 de Agosto. A partir de las 20, vecinos y turistas podrán disfrutar de una nueva jornada de magia, brillo y humor en el corsódromo itinerante que se instalará sobre la avenida Milán, en el tramo comprendido entre la calle Trento y la avenida Cazadores Correntinos.

Esta tercera noche contará con un despliegue masivo que incluye a comparsas emblemáticas como Osiris, Cambá Cuá Show e Imperial, además de agrupaciones humorísticas y musicales. Como atractivo especial, se sumarán como invitadas la comparsa Yasí Berá, de Riachuelo, y la agrupación barrial Ñande Mbareté.

Operativo de tránsito y desvíos de colectivos

Para permitir el armado del escenario y el desfile de las 27 agrupaciones, la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial dispuso un operativo especial. A partir de las 18, se implementarán cortes de calle y desvíos en las líneas de transporte urbano que circulan por el sector:

Línea 110 Ramal B: Ida por Trento, Coronel Artaza, Cerdeña, Alejandro Dumas hasta Cazadores Correntinos. Vuelta por Alejandro Dumas, Cerdeña y Turín.

Línea 102 A: Al centro por Montecarlo e Independencia. Desde el centro por Nápoles, Cazadores Correntinos, Coronel Artaza y Cerdeña.

Línea 106 C: Al centro por Milán, Cerdeña y Alejandro Dumas. Desde el centro por Alejandro Dumas, Ombú y Milán.

Cómo sigue el cronograma

La fiesta, que se caracteriza por ser gratuita y familiar, es organizada por la Municipalidad de Corrientes y se transmitirá en vivo a través de los canales oficiales de Facebook y YouTube del municipio. Tras la jornada en el 17 de Agosto, el calendario del Carnaval Barrial continuará de la siguiente manera:

Jueves 5 de febrero: Barrio Juan de Vera.

Martes 10 de febrero: Barrio Mil Viviendas.

Jueves 12 de febrero: Cierre en la Avenida Costanera Sur.

Orden de desfile y agrupaciones

Entre las protagonistas que desfilarán esta noche se encuentran Ara Porá, Aramú, Mitha Jorhu, Bella Esperanza, Belleza Unida, Belleza Taragüí, Taragüí Porá, Fantasía, Porto Carioca y Renacer. También dirán presente agrupaciones como Los Dandys, La Jaula de las Locas y los históricos Payasos del Cacique, asegurando una jornada cargada de identidad y tradición local.