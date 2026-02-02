¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Adán Gaya Teresa Parodi Carnavales barriales
Agenda cultural

Los desvíos de colectivos por la tercera noche de los Carnavales barriales en Corrientes

Con la participación de 27 comparsas y agrupaciones, el barrio capitalino será sede de la tercera noche del evento más popular de la ciudad. El desfile se realizará sobre la avenida Milán y contará con la presencia de delegaciones invitadas. 

Por El Litoral

Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 16:40

Los Carnavales Barriales 2026 continúan su recorrido por la capital correntina y este martes 3 de febrero harán su parada en el barrio 17 de Agosto. A partir de las 20, vecinos y turistas podrán disfrutar de una nueva jornada de magia, brillo y humor en el corsódromo itinerante que se instalará sobre la avenida Milán, en el tramo comprendido entre la calle Trento y la avenida Cazadores Correntinos.

Esta tercera noche contará con un despliegue masivo que incluye a comparsas emblemáticas como Osiris, Cambá Cuá Show e Imperial, además de agrupaciones humorísticas y musicales. Como atractivo especial, se sumarán como invitadas la comparsa Yasí Berá, de Riachuelo, y la agrupación barrial Ñande Mbareté.

Operativo de tránsito y desvíos de colectivos

Para permitir el armado del escenario y el desfile de las 27 agrupaciones, la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial dispuso un operativo especial. A partir de las 18, se implementarán cortes de calle y desvíos en las líneas de transporte urbano que circulan por el sector:

  • Línea 110 Ramal B: Ida por Trento, Coronel Artaza, Cerdeña, Alejandro Dumas hasta Cazadores Correntinos. Vuelta por Alejandro Dumas, Cerdeña y Turín.

  • Línea 102 A: Al centro por Montecarlo e Independencia. Desde el centro por Nápoles, Cazadores Correntinos, Coronel Artaza y Cerdeña.

  • Línea 106 C: Al centro por Milán, Cerdeña y Alejandro Dumas. Desde el centro por Alejandro Dumas, Ombú y Milán.

Cómo sigue el cronograma

La fiesta, que se caracteriza por ser gratuita y familiar, es organizada por la Municipalidad de Corrientes y se transmitirá en vivo a través de los canales oficiales de Facebook y YouTube del municipio. Tras la jornada en el 17 de Agosto, el calendario del Carnaval Barrial continuará de la siguiente manera:

  • Jueves 5 de febrero: Barrio Juan de Vera.

  • Martes 10 de febrero: Barrio Mil Viviendas.

  • Jueves 12 de febrero: Cierre en la Avenida Costanera Sur.

Orden de desfile y agrupaciones

Entre las protagonistas que desfilarán esta noche se encuentran Ara Porá, Aramú, Mitha Jorhu, Bella Esperanza, Belleza Unida, Belleza Taragüí, Taragüí Porá, Fantasía, Porto Carioca y Renacer. También dirán presente agrupaciones como Los Dandys, La Jaula de las Locas y los históricos Payasos del Cacique, asegurando una jornada cargada de identidad y tradición local.

