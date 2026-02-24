Laura Sprovieri destacó los beneficios de Tienda MÁSBanCo

El Banco de Corrientes presentó este lunes “Tienda MÁSBanCo”, su nueva plataforma digital que permite realizar compras online con beneficios exclusivos para clientes y con un fuerte impulso al comercio local. En ese marco, la presidente de la entidad, Laura Sprovieri, destacó en una entrevista radial que se trata de “un paso importante hacia la modernización de la experiencia de compra, ágil, accesible y con el respaldo del Banco de Corrientes”.

Sprovieri explicó que la tienda online ofrece un catálogo amplio y diverso que incluye artículos en categorías como hogar, tecnología, electrodomésticos, belleza, cuidado personal, deportes y tiempo libre, entre otras. Como promoción de lanzamiento, brinda 12 cuotas sin interés y 10% de descuento sin tope de reintegro, todos los días, para compras con tarjetas de crédito Visa del Banco de Corrientes.

Al mismo tiempo, se refirió a los precios competitivos de la plataforma, surgidos de la combinación entre promociones del comercio y los beneficios del BanCo. “Estamos llevando más beneficios a nuestros clientes, que es la idea. Buscamos que cada compra sea conveniente, transparente y segura. Esto es parte de nuestro trabajo en conjunto con el Gobierno Provincial, siempre apoyando a los correntinos”, aseguró la presidente.

Impulso a la economía provincial y apoyo a comerciantes

La titular del Banco subrayó que la plataforma busca generar un impacto positivo tanto para los consumidores como para los comercios de la provincia.

“Sabemos que la situación económica general del país no es del todo buena, así que el BanCo siempre busca apoyar al correntino, y este es un instrumento más al servicio de ellos. Creemos que va a ser muy positivo, como todos los productos que lanzamos, como lo fue y lo sigue siendo Tarjeta Bonita, por dar un ejemplo”, explicó.

Además, destacó que “todos los días tenemos promociones para los clientes; ahora estamos con la promo MÁS Útil, por el regreso a clases”. Los comercios que deseen sumarse pueden acercarse a cualquier sucursal para firmar el convenio correspondiente y recibir asesoramiento para publicar sus productos en la plataforma.

Cómo acceder a la plataforma

La tienda ya está disponible en www.tiendamasbanco.com.ar, y los clientes pueden ingresar utilizando el mismo usuario y contraseña de Más Banco y Banca Web. Los medios de pago habilitados son: tarjetas de crédito, débito y/o con QR MÁSBanCo MODO.

Incluso quienes aún no son clientes pueden explorar la tienda y, si desean comprar, abrir una cuenta de forma instantánea, accediendo a los beneficios en un plazo de 24 a 48 horas.

Puntos BanClub

Sprovieri confirmó que los puntos del programa “BanClub” se mantuvieron activos durante el proceso de transformación digital y que, muy pronto, podrán visualizarse y canjearse dentro de la misma Tienda Más Banco, por productos o por millas de Aerolíneas Plus.

Además, adelantó que habrá más beneficios y promociones sorpresa, de forma permanente; se incorporarán nuevas formas de pago y, en una segunda etapa, se prevé otorgar créditos online instantáneos desde la tienda, para quienes quieran comprar un producto sin usar la tarjeta.