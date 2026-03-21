Corrientes tendrá un show de jazz con entrada gratuita en el Museo Bonpland

El ciclo Cultura en Clave de Mujer ofrecerá este domingo una propuesta de jazz litoraleño en la ciudad de Corrientes. El evento se realizará a las 19 en el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland, con entrada libre y gratuita.

La presentación estará a cargo del dúo Vado, integrado por Marta Toledo (voz) y Fer Gualini (guitarra). La propuesta combina repertorio del litoral con una mirada contemporánea, donde la tradición se vincula con nuevas sonoridades.

El espectáculo propone un recorrido musical con impronta jazzística, que incorpora improvisación y exploración tímbrica. Según se informó, el resultado apunta a generar una experiencia íntima, atravesada por elementos propios de la identidad regional.

La actividad forma parte de una iniciativa del Instituto de Cultura de Corrientes que busca visibilizar el rol de las mujeres en la música. Además, promueve espacios de encuentro entre el público y producciones artísticas actuales en la provincia.