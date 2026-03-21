Tarucas se quedó con el histórico partido en Aranduroga

El rugby del región vivió una jornada histórica. Este sábado se jugó por primera vez un partido profesional en cancha de Aranduroga en el marco de la quinta fecha del Súper Rugby Américas 2026.

Tarucas venció a Yacaré XV, donde fue titular el mercedeño Ramiro Amarilla, 28 a 22 en un encuentro que lo encontró dominante en el primer tiempo y en el complemento aguantó la reacción del conjunto paraguayo que hizo las veces de local en el club correntino.

Un buen marco de público se acercó a las instalaciones cebras. El clima le agregó otro condimento a la jornada. El viento, la lluvia, el sol, todos hicieron presentes durante el sábado correntino.

El partido tuvo un inicio favorable para Tarucas, la franquicia del NOA con sede en San Miguel de Tucumán que se llevó el primer timepo 28 a 3.

Los puntos del equipo argentino llegaron por un try penal, los tries de Ignacio Marquieguez, Luciano Asevedo y Pablo Pfister, todos convertidos por Ignacio Cerruti. Joaquín Lamas fue autor de un penal para Yacaré XV.

El complemento fue otra historia. El equipo paraguayo dominó el juego y al igual que su contrincante en el tramo inicial fue el único que logró sumar tries.

La arremetida paraguaya terminó cuando, a seis minutos del final, Nicolás Toth vio la tarjeta roja por un tackle alto y dejó a su equipo con un jugador menos.

La inferioridad numérica y las imprecisiones le impidieron dar el golpe final que les permita dar vuelta el juego. Así, Tarucas se hizo fuerte en el aspecto defensivo y regresó al camino del éxito en el Súper Rugby Américas que lo tiene cuarto con 13 unidades, a siete de Dogos XV, el líder de la competencia.

Los puntos en el segundo tiempo fueron anotados por: tries de Juan Bautista Mernes, Juan Cruz Strada y Arturo López. Lamas aportó dos conversiones.