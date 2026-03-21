Sube más de 10% la nafta y hay impacto en alimentos y vuelos

La guerra en Medio Oriente que se desató después del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, el sábado 28 de febrero, provocó "la mayor crisis energética" de la historia, según lo reconoce la Agencia Internacional de Energía (IEA) y otros especialistas. Para la Argentina, sus efectos ya se sienten en los bolsillos de la población y en las cuentas públicas, con implicancias diversas.

La disrupción en el suministro de petróleo crudo y líquidos asociados por el bloqueo al estrecho de Ormuz es de 20 millones de barriles por día, cerca de un 20% del total que se mueve en el mundo. El consultor energético Roberto Brandt marca que, sumadas todas las otras crisis energéticas de los últimos 60 años, el total de lo afectado fue de 20,3 millones de barriles diarios. Además, hubo ataques a refinerías e instalaciones de Gas Natural Licuado (GNL), con efectos a mediano y largo plazo.al carril contrario.

Combustibles

El primer impacto, más directo y que se verifica desde los primeros días de marzo, es el aumento generalizado y fuerte en los precios de la nafta y el gasoil. Con la misma cantidad de ingresos y más gastos, el argentino tiene que recortar consumos para hacer frente a estos incrementos.

El petróleo se venía comerciando en el mundo en torno a los 70 dólares por barril en febrero y en Argentina las productoras de crudo lo entregaban a las refinadoras a unos US$ 67 en promedio. Durante este mes el precio tocó los US$ 120 por barril y en los últimos días se estabilizó en torno a US$ 110, un 57% más.

Con distintas estrategias de precios como el "micropricing", que segmenta por regiones geográficas, la competencia cercana de estaciones de servicio y las franjas horarias, las petroleras aplicaron aumentos de hasta 12% en la nafta y el gasoil en las primeras tres semanas de este mes en la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires los combustibles premium ya superaron los $ 2.000 por litro. Hace apenas un año y medio todas las variedades habían pasado los $ 1.000.

En promedio, los combustibles subieron un 10% en todo el país y en una de las petroleras, que prefiere no ser identificada, sostienen que, además, todavía existe un atraso en los precios largamente superior al 30%.

Inflación

Inmediatamente, el siguiente efecto para el conjunto de la población argentina es que hay más inflación. Algunos estudios que tiene el sector muestran que, por cada 10 puntos de aumento de los combustibles, el impacto en el Índice de Precios al Consumidor es cercano a 0,4%.

No obstante, la consultora Empiria calcula que los incrementos de las naftas y el gasoil ya sumaron 0,56 puntos porcentuales este mes -contabilizando impactos indirectos o de "segunda ronda"-, en el que la inflación rondará el 3,5%.

Según fuentes de los supermercados, esta semana algunos proveedores informaron, en su mayoría, subas de entre 2% y 3% en promedio, lo que recalienta el dato que se conocerá en marzo.

Campo

A semanas de que empiece la cosecha gruesa de la soja, y mientras ya se levanta el maíz, crecen notablemente los costos para la agroindustria.

El campo argentino, que es el sector que explica más de la mitad de las exportaciones y mueve gran parte del trabajo en el interior del país, necesita el gasoil para los camiones que sacan sus productos al exterior, además de los fertilizantes para la próxima siembra de trigo.

En ese sentido, la urea subió más de 40% este mes por la guerra, ya que es otro de los productos que utiliza el estrecho de Ormuz para salir al mundo.