Presentan un libro que analiza la dictadura y la transición democrática en el NEA

En el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976, investigadoras del nordeste argentino presentaron un libro que propone mirar la dictadura y la recuperación democrática desde una perspectiva regional. Se trata de Dictadura y transición, una obra colectiva que reúne estudios sobre Corrientes, Chaco y Formosa, con foco en las particularidades locales de ese período.

La publicación fue coordinada desde el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI-CONICET) y, según explicó la investigadora Marina Campusano en diálogo con Hoja de Ruta, busca problematizar la idea de “transición” como un momento puntual.

“En ciencias sociales hablamos de procesos. La transición no es un punto de llegada a la democracia, sino una serie de transformaciones que se van dando en el tiempo”, señaló.

Una transición en movimiento

El libro propone revisar no solo los años de la última dictadura (1976-1983), sino también el período previo y los primeros pasos de la democracia. En ese sentido, se cuestiona la idea de que todo comienza o termina en fechas específicas.

Según explicó Campusano, la salida del régimen militar en Argentina no fue producto de una negociación política, sino de un colapso acelerado tras la derrota en la Guerra de Malvinas. “A partir de ahí se abre un escenario donde distintos actores comienzan a presionar por la vuelta a la democracia”, indicó.

Entre los hitos que marcan ese proceso, mencionó la creación de la Multipartidaria en 1981, como un espacio clave de articulación política para exigir elecciones.

Mirar la historia desde lo local

Uno de los principales aportes del libro es el enfoque situado: cómo se vivieron la dictadura y la transición en cada provincia del NEA.

“Si bien fue un plan sistemático a nivel nacional, tuvo formas específicas en cada lugar”, explicó la investigadora.

En ese sentido, los trabajos muestran diferencias marcadas entre provincias. Por ejemplo, en Chaco, la Masacre de Margarita Belén (1976) impactó tempranamente en la sociedad y en la dirigencia política, generando reacciones y formas de organización. En cambio, en Formosa, el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 en 1975 fue utilizado por la dictadura para legitimar políticas represivas y construir consenso social.

En Corrientes, en tanto, uno de los ejes analizados es el proceso electoral de 1983, con especial atención a la cultura política local y a las continuidades entre actores de la dictadura y la democracia.

Dictadura, consenso y control social

Otro de los aspectos que aborda el libro es la construcción de legitimidad durante el régimen militar. A través de distintos capítulos, se analizan políticas que no se basaron únicamente en la represión, sino también en mecanismos de consenso.

Entre ellos, se destacan estrategias de comunicación, conmemoraciones y discursos que buscaban instalar la idea de “enemigos internos” dentro de la sociedad. “Se promovía que los propios vecinos identificaran y denunciaran a los supuestos subversivos”, explicó Campusano.

Producción colectiva y acceso abierto

Dictadura y transición reúne seis capítulos elaborados por investigadores, becarios y estudiantes de la región, en un trabajo que combina trayectorias consolidadas con nuevas generaciones en formación.

El libro es de acceso libre y gratuito, y forma parte de una línea de trabajo que busca ampliar el conocimiento sobre la historia reciente desde una perspectiva regional.

“Hay muchas cosas que todavía no sabemos. Por eso es importante seguir investigando desde lo local, con distintas miradas y disciplinas”, concluyó la investigadora.

La obra ya se encuentra disponible en formato digital para su descarga.