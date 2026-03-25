Semana Santa en Corrientes: cronograma de actividades religiosas y culturales en Itatí

Se presentó oficialmente el programa “Viví Semana Santa en Itatí”, que se desarrollará del 2 al 5 de abril con diversas actividades religiosas y culturales. La presentación se realizó en el Salón Verde de Casa de Gobierno con la presencia del subsecretario de Desarrollo Turístico Regional, Oscar Macías, el intendente Francisco Romero y autoridades locales.

Actividades

Durante los cuatro días, los visitantes podrán participar de misas, vías crucis, cantos religiosos y circuitos de fe e historia. Además, se suman propuestas culturales y turísticas, como visitas a la Casa Alegre, el Museo Sacro y la Terraza Basílica.

También habrá actividades itinerantes y recreativas, como postales de Semana Santa en la peatonal, paseos gastronómicos y espectáculos musicales. Se destaca el Festival de la Resurrección con Los de Imaguaré el sábado por la noche.

El domingo se realizará el Vía Crucis Viviente en el Atrio de la Basílica, junto con cantos de Pascua y visitas guiadas durante toda la jornada. Se combinará la celebración religiosa con la propuesta cultural para turistas y fieles.

Calendario

Jueves Santo (2 de abril)

09 a 12: Postales de Semana Santa en la Peatonal.

09 a 12: Terraza Basílica (Mirador).

10 a 12: Casa Alegre (Visita).

18:00: Cantos de Oración (Música itinerante).

19:00: Misa de la Cena del Señor en la Basílica.

21:30: Paseo Gastronómico en Av. 25 de Mayo y Desiderio Sosa.

Viernes Santo (3 de abril)

08 a 12: Museo Sacro (Charlas interactivas).

09 a 12: Terraza Basílica (Mirador).

09 a 12: Postales de Semana Santa en la Peatonal.

12:00: Cantos del Perdón (Música itinerante).

19:00: Vía Crucis por las calles del pueblo.

21:30: Paseo Gastronómico en Av. 25 de Mayo y Desiderio Sosa.

22:30: Cine de la Pasión: Proyección de "La Pasión de Cristo".

Sábado Santo (4 de abril)

08 a 12: Terraza Basílica (Mirador).

09 a 12: Museo Sacro (Charlas interactivas).

09 a 12: Postales de Semana Santa en la Peatonal.

10 a 20: Casa Alegre (Visita).

11:00: Circuito de Fe e Historia (Visita guiada).

21:00: Vigilia Pascual en la Basílica.

22:30: Paseo Gastronómico y Paseo de Emprendedores.

23:00: Festival de la Resurrección con la actuación de Los de Imaguaré.

Domingo de Pascua (5 de abril)