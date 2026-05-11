Escándalo en un avión que aterrizó en Rosario: demoraron a dos pasajeros por tener sexo a bordo

Una pareja fue demorada este sábado por la madrugada luego de mantener relaciones sexuales en un avión, que unía Panamá con la ciudad de Rosario. El hecho obligó a intervenir a la tripulación, a las autoridades aeroportuarias y posteriormente a la Justicia provincial.

El episodio ocurrió en el vuelo CM 836 de Copa Airlines, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, ubicado en el barrio de Fisherton.

Según informaron fuentes aeroportuarias, varios pasajeros alertaron a la tripulación al advertir que un hombre y una mujer se encontraban semidesnudos en sus asientos mientras el avión se aproximaba a destino.

La situación generó incomodidad y malestar entre quienes viajaban cerca de la pareja, especialmente luego de que una mujer que se encontraba acompañada por su nieta denunciara lo ocurrido ante el personal de cabina.

A partir de esa advertencia, una azafata informó al comandante de la aeronave y se activó el protocolo de seguridad correspondiente para este tipo de incidentes.

De acuerdo con trascendidos, el comandante decidió mantener la calma hasta el aterrizaje para evitar alterar aún más el clima dentro del vuelo. Sin embargo, una vez que el avión tocó pista en Rosario, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ya aguardaban en la terminal para intervenir.

Los involucrados fueron identificados como Mauricio C., de 54 años, y Sandra O., de 59. Ambos residen en la ciudad de Rosario, aunque las primeras averiguaciones indican que no mantenían una relación sentimental previa y que se habrían conocido durante el viaje internacional.

Tras descender de la aeronave, los dos pasajeros fueron demorados y trasladados para realizar las actuaciones de rigor, incluyendo la toma de fotografías y fichas personales.

La causa quedó inicialmente bajo la órbita de la Comisaría 12ª y fue caratulada como “exhibiciones obscenas”, aunque no se descarta que la competencia judicial pueda modificarse debido a que el hecho ocurrió en un vuelo internacional.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la jefa de cabina manifestó su intención de impulsar una denuncia formal por exhibicionismo, considerando que el comportamiento alteró el normal desarrollo del viaje y afectó al resto de los pasajeros.

El caso también puso el foco sobre las normas de convivencia dentro de los aviones. Si bien el Código Aeronáutico argentino no contempla específicamente situaciones de índole sexual a bordo, sí establece facultades para que el comandante adopte medidas frente a conductas que comprometan la seguridad, la disciplina o el orden durante el vuelo.

Además, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) posee reglamentos vinculados a comportamientos inapropiados que puedan alterar las condiciones normales de operación.

En paralelo a la investigación judicial, la aerolínea también podría tomar sanciones administrativas contra los pasajeros involucrados. Entre las medidas posibles se encuentra la restricción o prohibición de volver a viajar con la compañía en el futuro.

Quiénes son el hombre y la mujer del escándalo sexual

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse más detalles sobre los protagonistas del episodio. Mauricio C. trabaja como arquitecto y jefe de obra ferroviaria. En sus redes sociales suele compartir imágenes de viajes por distintos países y fotografías junto a su familia. Está casado y es padre de tres hijos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue una frase que aparece en su perfil personal: “La toalla se tira en la playa. Qué país tan aburrido. Terca pasión, dulce tormento. Yo, mayor y no escarmiento”.

Sandra O., por su parte, es divorciada y se dedica al cuidado de adultos mayores. También administra un centro de día y rehabilitación en Rosario. Al igual que Mauricio, mantiene una activa presencia en redes sociales donde publica imágenes de viajes, especialmente a destinos del Caribe.

Aunque todavía no trascendieron declaraciones oficiales de los involucrados, el caso rápidamente se viralizó en medios y redes sociales debido a la naturaleza del episodio y a las circunstancias en las que ocurrió.

Mientras avanza la investigación, las autoridades intentan determinar si la conducta de la pareja configura únicamente una contravención o si podría derivar en una imputación penal más severa.

Por ahora, el episodio se convirtió en uno de los hechos más comentados del fin de semana en Rosario y volvió a poner en discusión los límites de la conducta privada en espacios públicos, incluso a más de diez mil metros de altura.

Infobae