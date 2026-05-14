Corrientes en la Casa Rosada: inauguraron una muestra artística con historia y chamamé

La provincia de Corrientes inauguró este miércoles una muestra histórica y artística en el Museo Casa Rosada, ubicado frente a Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires. La propuesta reúne obras de arte, piezas patrimoniales y expresiones culturales representativas de la identidad provincial.

La exposición, denominada “Corrientes en Casa Rosada”, cuenta con el apoyo del Gobierno provincial a través del Instituto de Cultura. El acto de apertura estuvo encabezado por la presidente del organismo, Lourdes Sánchez, junto a autoridades nacionales vinculadas al área patrimonial y cultural.

Durante la inauguración, Sánchez destacó la importancia de llevar parte de la historia y la identidad correntina “al corazón del país”. Además, remarcó que la iniciativa busca acercar la cultura provincial a visitantes de distintos puntos de la Argentina y del exterior.

La funcionaria explicó que la muestra tiene como objetivo mostrar aspectos fundamentales de la provincia: "por un lado, la riqueza de nuestro arte y, por otro, la historia contada a través de objetos únicos que, por primera vez, se comparten al público”.

Arte, historia y chamamé

La exposición está organizada en tres espacios temáticos. Uno de ellos aborda la producción artística correntina desde el siglo XIX hasta la actualidad, con obras de referentes como Pedro Núñez de Ibarra, Octavio Gómez, Chela Gómez Morilla y Miguel Niella, entre otros.

Otro sector recorre distintos momentos históricos de la provincia mediante piezas y objetos representativos. Ahí aparecen referencias a la cultura jesuítico-guaraní, la Guerra de la Triple Alianza, la gesta de Malvinas y figuras históricas como los gobernadores Ferré, Madariaga y Pujol.

El chamamé también tendrá un lugar destacado dentro de la propuesta cultural. El género, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, contará con presentaciones musicales especiales durante mayo y junio.

Desde el Instituto de Cultura señalaron que cerca de medio centenar de piezas fueron cedidas por coleccionistas privados correntinos. La muestra permanecerá durante dos meses en el Museo Casa Rosada, uno de los espacios artísticos más emblemáticos del país.