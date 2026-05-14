Corrientes: firman un convenio de formación conjunta entre el Poder Judicial y Seguridad

En una jornada orientada a optimizar el servicio público, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Semhan, y el Ministro de Seguridad, Adán Gaya, suscribieron este jueves un convenio marco de cooperación.

La alianza permitirá que agentes de ambas instituciones y del Ministerio Público accedan a cursos de actualización técnica y profesional, utilizando la infraestructura y el capital humano propio de cada organismo para potenciar la seguridad ciudadana.

Alianza para el desarrollo del conocimiento

La firma del acuerdo, realizada este jueves 14 de mayo, tiene como propósito central el fortalecimiento de los vínculos institucionales a través de la educación y el intercambio de saberes.

El convenio prevé la implementación de diversos cursos de capacitación que alcanzarán tanto a los cuadros del Ministerio de Seguridad como a los integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Participaron del encuentro, además de las máximas autoridades, la sub jefa del Área de Capacitación, doctora Fátima Gómez, el secretario administrativo interino Edgar Parras y la doctora Mónica Maldonado, reflejando el compromiso operativo de las áreas técnicas.

Modalidad y logística operativa

Para garantizar un alcance federal en toda la provincia, las actividades formativas se desarrollarán bajo modalidades tanto presenciales como virtuales.

El Superior Tribunal de Justicia pondrá a disposición sus instalaciones edilicias y sus sistemas informáticos para el desarrollo de las jornadas.

En tanto que el Área de Capacitación del Poder Judicial será el motor logístico, encargándose de la difusión, ejecución y convocatoria de cada trayecto pedagógico.

Ejes claves del acuerdo

El convenio se destaca por ser una herramienta de gestión eficiente que aprovecha los recursos ya existentes en el Estado correntino:

Capacitadores propios: Los contenidos serán dictados por especialistas de ambas instituciones.

Costo cero: El acuerdo aclara explícitamente que las acciones no implicarán erogaciones dinerarias adicionales para ninguno de los organismos.

Vigencia: El plan de trabajo tiene una duración inicial de dos años, con renovación automática por un periodo similar.

Compromiso con el servicio de justicia

Con esta firma, el Poder Judicial reafirma su política de puertas abiertas y colaboración con otras áreas gubernamentales.

El objetivo final es que la formación continua de los agentes se traduzca en una mejora directa en el servicio que se brinda a la comunidad, unificando criterios de actuación y profesionalizando la respuesta ante las demandas de seguridad y justicia de la ciudadanía.