Derrota de Monzón en la final de dobles del CH de Córdoba

El tenista correntino Ignacio Monzón, en dupla con el chileno Nicolás Villalón, perdió la final de dobles del Challenger de Córdoba, un torneo de categoría 50 que culminó este sábado.

Monzón y Villalón perdieron la final frente a los peruanos Conner y Arklon Huertas del Pino por 6-3 y 6-4.

“Buena semana en Córdoba”, sostuvo el correntino que destacó haber disputado una nueva final en el circuito internacional.

Para llegar a la final del torneo en el Córdoba Lawn Tenis Club Monzón y Villalón derrotaron a los brasileños Nicolás Zanellato y Matheus Pucinelli de Almeida por 6-4 y 6-4. En la segunda ronda, superaron a los argentinos Valentín Basel y Santiago de la Fuenta por 0-6, 7-5 y 11-9, mientras que en la semifinal vencieron a los argentinos Luciano Ambrogi y Máximo Zeitune por 6-4, 5-7 y 10-7.

Monzón también jugó en individuales. Después de superar la clasificación perdió en la primera ronda frente a Nicolás Kicker por un doble 6-2.

La próxima semana, el correntino está inscripto para disputar un M15 en Maringá, Brasil.

Primero para La Serna

El Córdoba Lawn Tenis Club fue testigo, este sábado, del primer título Challenger de Juan Manuel La Serna, quien venció a Franco Roncadelli por 7-5, 2-6 y 6-3 en la definición del AAT Challenger IEB+ edición Córdoba.

Con 22 años, el zurdo nacido en Catamarca tuvo la mejor semana de su carrera al vencer previamente a los argentinos Máximo Zeitune, Gonzalo Villanueva, Valerio Aboian y Bautista Torres.