Acusaron a Martín Menem de usar una cuenta anónima para atacar en la interna

La tropa libertaria exhibió este sábado un nuevo capítulo de la interna entre la juventud digital, referenciada en el asesor presidencial Santiago Caputo, y el sector del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que responde a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Fue después de que un posteo con denuncias contra el Gobierno publicado en la cuenta de Instagram @ciberperiodista, que suele difundir material opositor a la gestión de Javier Milei, fuera difundido desde una cuenta de esa misma red social atribuida al propio Martín Menem, según consta en las capturas.

¿Por qué ocurrió? Cuando se comparte un link de Instagram en X, si el usuario tiene su sesión iniciada, el enlace abre una pestaña aparte que muestra al usuario que envió el material. En este caso, según las capturas difundidas por Caputo, el que habría hecho circular ese contenido habría sido Martín Menem. Tras la eliminación de la cuenta que había distribuido esa publicación, y que llevaría a la cuenta de Menem, Caputo se hizo eco y lo expresó desde sus redes.