Vilas fue quinto en la clasificación pero largará desde el fondo la serie

El Turismo Carretera 2000 puso en marcha su quinta fecha con los entrenamientos y la clasificación en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El goyano Ignacio Vilas, con la Dodge del Galarza Racing, quedó quinto en la clasificación, sin embargo largará desde el último lugar la serie de este domingo por una sanción de la fecha anterior.

Iñaki Arrías, que viene de ganar en las últimas tres fechas, marcó el mejor tiempo de la tanda clasificatoria y se quedó con una nueva pole position en la temporada. El piloto de Paraná, que tripula un Ford Falcon del Candela Competición, le sigue achicando diferencias a Vilas, y ahora quedó a tan solo un punto del líder del campeonato.

El Ford negro N°145, que conduce Arrías, marcó un tiempo de 1:34.695 en tres vueltas. En la segunda colocación estuvo Ignacio Lovich, que fue el más rápido en el último entrenamiento, a una diferencia de 194 milésimas con el Dodge del Canning Motorsport. Mientras que Ignacio Quintana, con un Torino del Trotta Competición, se mantuvo en la tercera ubicación.

A Vilas, el puntero del certamen, se le retiraron los tiempos por una sanción de la CAF y por lo tanto tendrá que largar desde el fondo de la grilla la serie de este domingo prevista para las 9.05.

“Mañana largamos ultimos la serie debido a una sanción de la fecha anterior”, dijo a modo de lamento el goyano. “Mañana saldremos a dar lo mejor”, agregó.

En tanto que la final, prevista a 12 vueltas o 20 minutos, dará inicio a las 14.15.