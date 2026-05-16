Goya: Tres detenidos tras un allanamiento por drogas en el barrio Matadero

En el marco de acciones destinadas a combatir el comercio de sustancias ilícitas en la región, personal policial de la Comisaría Quinta de Goya llevó adelante un exitoso procedimiento en el barrio Matadero de esa ciudad, donde concretó un allanamiento por narcomenudeo.

La intervención se concretó en cumplimiento de una orden judicial que disponía el allanamiento, registro, requisa, secuestro e incautación de elementos, así como la detención de personas vinculadas a una causa bajo investigación.

Como resultado del despliegue policial en el inmueble intervenido, los efectivos procedieron a la detención de tres personas mayores de edad, tratándose de dos hombres y una mujer.

Todos los implicados quedaron inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Durante la requisa detallada de la vivienda, hallaron sustancias estupefacientes y una serie de elementos que evidencian las tareas de comercialización a menor escala.

Secuestro

Entre el material secuestrado se destacan balanzas de precisión, cucharas con vestigios de sustancias, recortes de nylon y bandas elásticas, todos ellos elementos utilizados habitualmente para el corte, fraccionamiento y estiramiento de las drogas.

Asimismo, incautaron una suma de dinero en efectivo en moneda nacional, teléfonos celulares y tablets, dispositivos que serán sometidos a las pericias de rigor con el objetivo de extraer información de interés para el avance de la causa.La totalidad de lo actuado y los elementos incautados fueron puestos de inmediato en conocimiento de la Fiscalía de turno. En tanto, en la dependencia policial se prosiguen con las diligencias legales y los trámites de rigor para determinar el grado de responsabilidad de los tres aprehendidos.