Curiosidades mundialistas

El primero, en Uruguay

El primer Mundial de la historia se realizó en 1930, cuando en los países rioplatenses de Uruguay y Argentina, se jugaba el mejor fútbol del planeta. Por lógica, ambos países llegaron a la final, que ganó Uruguay 4 a 2, siendo el marcador central uruguayo José Nasazi, caudillo y capitán de los celestes, la gran figura. El estadio Centenario se construyó especialmente y fue inaugurado en ese mundial. El goleador del torneo fue el argentino Guillermo Stábile, con 8 goles. Hay que destacar que Uruguay venía de ser bicampeón Olímpico en 1924 y 1928,

Apoyo económico y ausencias

No fue fácil para Uruguay organizar el mundial, justamente después de la famosa crisis económica del 30 en todo el mundo, incluso recibió ayuda económica de otros países. No estuvieron seleccionados poderosos como España, Inglaterra y Francia, porque cruzar el Atlántico en esa época era económicamente costoso y una gran travesía en barco.

El primer gol

El primer gol de ese mundial fue concretado por el jugador francés Lucient Laurent, quien marcó la histórica apertura del marcador de ese torneo, jugado entre Francia y México, a los 19 minutos del primer tiempo. El cotejo fue ganado por el equipo francés por 4-1. Cabe acotar que el goleador de este primer torneo mundial, fue el argentino Guillermo Stábile, como ya comentamos. No cabía duda en ese época que el mejor fútbol se jugaba en el Río de la Plata.

Camisetas y pelotas

Las camisetas eran de manga larga y cuando salían al campo de juego, los jugadores posaban con saco.. Se jugó con pelota de cuero, de tiento, con una costura exterior que obligaba a los jugadores a usar una boina como protección.Como anécdota hay que recordar que Carlos Gardel visitó al equipo argentino en el vestuario antes del debut, anticipando ya una final rioplatense, que finalmente se dio. En ese torneo se jugaron en total 18 partidos y se marcaron 70 goles, habiendo participado 13 países.

Aparece la política

Italia 1934 fue el primer mundial politizado de la historia, Benito Mussolini, “Il Duce”, de la Italia fascista, quería que su equipo ganara a toda costa, y para ello lo reforzó con cuatro argentinos y un brasileño. En ese torneo los italianos le ganaron la final a Checoslovaquia por 2-1, luego de remontar un 1-0 en contra. En ese mundial se jugaron 17 partidos yu se marcaron 70 goles, la misma cantidad del mundial de Uruguay. Habiendo participado 16 países. Se dio el curioso caso que Argentina, habiendo aportado cuatro futbolistas a la escuadra italiana(Luis Monti, Enrique Guaita, Raimundo Orsi y Atilio Demaría), jugó un solo partido, perdió 3-2 ante Suecia y se volvió, era la época de eliminación directa. Argentina presentó una formación amateur, con jugadores del interior, que hizo lo que pudo.

Primer africano

En este Mundial del 34 flameó por primera vez la bandera de FIFA en un estadio y también fue la primera vez que jugó una selección de África: Egipto. Se jugó con el mismo modelo de pelota de cuero, de tiento y hubo algunas innovaciones en las camisetas, algunos usaron escote en V y le cosieron el escudo de su país. Un dato curioso: se destacó el delantero suizo André Abegien, quien además de marcar goles, fue el primero en jugar con anteojos.

El primer penal atajado

El inolvidable arquero español Ricardo Zamora, a quien apodaban “El Divino” fue el primero en atajar un tiro penal en un mundial. El récord al que aludimos se produjo el 27 de mayo de 1934, en el torneo organizado por Italia, cuando los españoles se enfrentaron a Brasil en Génova. Allí Zamora le contuvo el remate a Waldemar do Brito y el partido finalizó con el triunfo de España por 3 a 1. El árbitro fue el alemán Birlem, quien también quedó en la historia por haber otorgado el primer penal. En ese mismo partido Isidro Lángara, que supo jugar en San Lorenzo, anotó dos goles. Otra época, otros jugadores.

Francisco Villagrán

Especial para El Litoral

