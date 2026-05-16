San Roque: operativo cerrojo permitió recuperar dos motocicletas robadas

En una respuesta conjunta e inmediata ante hechos delictivos denunciados en la región, efectivos de la Comisaría de Distrito San Roque, en un trabajo coordinado con sus pares de Gobernador Martínez, Santa Lucía y la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque, lograron recuperar dos motocicletas con pedidos de secuestro activo y proceder al decomiso de diversas motopartes.

Las acciones contaron con la dirección de la Unidad Fiscal local, que inició las tareas tras la denuncia de un ilícito contra la propiedad en la localidad de San Roque.

De forma inmediata, el personal policial inició una minuciosa labor investigativa que incluyó el relevamiento y la inspección técnica de cámaras deCon este dato clave, las comisiones policiales se trasladaron a dicha localidad, donde arribaron hasta la intersección de las calles Alvear y Moreno, y en colaboración con el personal local, los uniformados individualizaron una motocicleta marca Honda Wave que se encontraba abandonada en la vía pública.Al verificar los sistemas informáticos policiales, se confirmó que el rodado registraba un pedido de secuestro activo por robo.

En la continuidad de la misma línea de investigación, los efectivos desplegaron un rastrillaje en las inmediaciones de la calle Líbano y la Avenida General Paz, donde interceptaron un segundo vehículo abandonado, tratándose de una motocicleta marca Honda Wave de 110 cc, la cual había sido denunciada como sustraída días atrás en la misma jurisdicción.Finalmente, y gracias a la alerta de un transeúnte que se comunicó con las autoridades, las comisiones policiales se desplazaron hacia la Ruta Provincial Nº 19, donde procedieron al secuestro preventivo de diferentes motopartes que se encontraban ocultas, las cuales habrían sido extraídas de otros vehículos de origen ilícito.Tanto las motocicletas recuperadas como las piezas mecánicas incautadas fueron trasladadas a la sede policial y puestas a disposición de las autoridades judiciales, continuándose con los trámites correspondientes para establecer la procedencia de las motopartes y dar con los autores de los robos