Villarruel llamó “playmobil” a Petri y “fantochada” a un proyecto de Bullrich

En una noche de furia tuitera, Victoria Villarruel echó leña a la interna del Gobierno de Javier Milei. La vicepresidenta redobló su enfrentamiento con Luis Petri, a quien llamó "playmobil" y cuestionó por sus dos años en el Ministerio de Defensa. Además, apuntó contra un proyecto de Patricia Bullrich para la Policía Federal, una iniciativa que presentaron en su momento la entonces ministra de Seguridad y también el Presidente.

Las nuevas críticas de Villarruel fueron en respuesta a una cuenta que denunció "recortes" de fondos en Defensa. "¿Y vinieron a reivindicar las Fuerzas Armadas?", escribió el usuario detrás de AeroAr Multiespacio de defensa.

"Imposible pensar en soberanía si la Defensa no puede cumplir con sus funciones básicas", respondió de manera pública la vicepresidenta.

Acto seguido, volvió a apuntar directamente contra Petri, actual diputado de La Libertad Avanza, y hasta lo comparó con el kirchnerismo por su gestión ministerial. "El ex ministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos 2 años. Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero con un relato de reivindicación que en los hechos fue también falso", acusó.

También se sumó a un tuit crítico contra el mismo Petri, en especial por la situación de OSFA, la Obra Social de las Fuerzas Armadas.

"El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la Obra Social que atiende a los militares y sus familias. El ex ministro debe dejar de preocuparse en Twitter por un 'bozal mediático' que no pedí y hacerse cargo de su espantosa gestión", escribió Villarruel.

La mención al "bozal mediático" es por el enfrentamiento judicial que mantiene con Petri. La Justicia desestimó una denuncia de la vicepresidenta contra él por calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión.

"No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática…!", acusó el actual diputado por Mendoza, en otro capítulo de una pelea que viene de lejos, desde el inicio mismo del Gobierno de Milei.

Este viernes a la noche, a Villarruel le recordaron el debate de candidatos a vicepresidentes de 2023, cuando Petri escoltaba a Patricia Bullrich en la fórmula de Juntos. "Era un playmobil en el debate", señaló.

“Fantochada”

A sus cuestionamientos sobre la situación de las Fuerzas Armadas se sumó otro usuario que lamentó la situación de la obra social de la Policía Federal. Fue el pie que recibió Villarruel para deslizar otra crítica al interior del Gobierno.

"Crítica situación de la Policía Federal Argentina en el ámbito de la salud. El Hospital Churruca destruido, los sueldos por el piso, la creación de la DFI que es una fantochada, les sacaron las comisarías en el 2015", manifestó la vicepresidenta.

Si bien aludió a cambios que se remontan a más de una década atrás y parecía un cuestionamiento general, guardaba un dardo para Bullrich. Es por la mención de la DFI, la creación del Departamento Federal de Investigaciones que en junio pasado anunciaron Milei y Bullrich.

Esa vez, el Presidente y la por entonces ministra de Seguridad anunciaron la reconversión de la Policía Federal en una fuerza dedicada a la investigación criminal, en reflejo a "los estándares del FBI" de Estados Unidos, según aclaró Milei.