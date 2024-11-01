Vélez y una visita de riesgo ante Argentinos

Vélez no quiere relajarse en el tramo final de la Liga Profesional y buscará un triunfo en su visita a Argentinos Juniors este viernes en La Paternal, para seguir como único líder, en el marco de la vigésima fecha.

El encuentro será en el estadio Diego Armando Maradona desde las 22, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

Vélez igualó en su último compromiso 1-1 ante Belgrano en el estadio José Amalfitani y si bien no perdió el liderato, permitió que sus seguidores puedan acortarle puntos. Huracán, que también juega este viernes, tiene 35 y se ilusiona con llegar a lo más alto.

El equipo de Liniers, que es semifinalista de la Copa Argentina, encontró regularidad de la mano de su entrenador, Gustavo Quinteros, y acumula tres partidos sin derrotas: igualó 1 a 1 ante River en el Monumental y venció a Racing 1-0 en Liniers.

En el torneo ganó 11 de 19 partidos y solamente perdió en tres oportunidades. Debido a esto, es el único líder con 38 puntos.

Por su parte, Argentinos Juniors viene con un andar irregular que terminó con la salida el entrenador Pablo Guede.

En su último partido, Argentinos (22 puntos) cayó 2-1 ante Platense en Vicente López y venía de una goleada a favor contra Talleres por 3-0 en el Diego Armando Maradona.

La jornada del viernes comenzará a las 19 con el partido en Santiago del Estero entre Central Córdoba (23) y San Lorenzo (21).

A las 19.45 jugarán Huracán (35) - Gimnasia (24) y desde las 21,15 lo harán Unión (30) - Newell’s (21).

Primeros partidos

La fecha 20 comenzó este jueves con dos empates. Sarmiento de Junín e Independiente de Avellaneda igualaron sin abrir el marcador, mientras que Estudiantes (José Sosa) e Independiente Rivadavia (Franco Romero) lo hicieron en 1 tanto.

