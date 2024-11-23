Cristina Greve es protagonista en la Doble San Francisco - Miramar

La ciclista correntina Cristina Greve, del Rower Team, quedó segunda en la clasificación general después de la primera etapa de la competencia femenina de la prueba ciclística Doble San Francisco-Miramar.

La primera etapa de la prueba en rutas cordobesas constó de 135 kilómetros, desde San Francisco hasta de Ansenuza, y la ganadora fue la mendocina Julieta Benedetti (Roark Pave D'amico Women's Cycling Team), escoltada por Grev y Eliana Tocha (Ladies Power).

Durante la jornada de sábado, Greve logró posicionarse como protagonista en las metas Sprint reafirmando su dominio en el segmento quedándose con las metas de Devoto y El Tío, alternando con Benedetti a lo largo del recorrido. Alejandra Prezioso (Braghette Prezioso) también brilló en la disputa por los puntos intermedios.

La classificación general indica que Benedetti lidera las posiciones con un tiempo de 3 horas, 41 minutos y 40 segundos. En segundo lugar quedó Greve a solo 4 segundos. Mientras que en el tercer puesto se ubica Tocha a 6 segundos de la líder.

En tanto que en la clasificación de las Metas Srpint, Greve liderá con 8 puntos, seguida por Prezioso con 5 y Benedetti con 4.

Este domingo, la acción se retomará temprano. Las mujeres emprenderán el regreso desde Miramar hasta San Francisco a las 8:00. Ingresarán a San Francisco por la ruta provincial 1 y la ruta nacional 19.

Greve, que largará con la camiseta de líder sprint, está presente en la competencia con el equipo Rower junto a Maribel Aguirre Mangue, Aracelli Boreaux, Nelismar Gómez Villarroel y Ludmila Aguirre Mangue.

Por primera vez se disputa en la misma fecha la competencia de varones y mujeres con 171 pedalistas presentes. Para los hombres se cumple la edición 55 de la Doble San Francisco - Miramar, mientras que para las mujeres es recién la segunda.

